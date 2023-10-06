Глава Евросовета обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий

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В качестве примера Мишель напомнил о соглашении с Тунисом по вопросу миграции. По его мнению, ЕС остался в стороне от принятия решения. Кроме того, он сообщил, что Украина в скором времени вступит в Евросоюз. Это заявление вызвало негативную реакцию со стороны Еврокомиссии.

«Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», - указало издание.

Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер 5 октября указал на невозможность вступления Украины в ЕС. Он напомнил о коррупции в стране на всех уровнях общества. Юнкер также призвал представителей Евросоюза не давать государству ложных обещаний о вхождении в объединение.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха предостерег Украину от вхождения в ЕС. Он назвал идеи принятия страны в объединение «самоубийственным» курсом, противоречащим интересам Польши.