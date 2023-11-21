Глава Европейского совета прибыл в Киев

Путин указал на высокий уровень отношений России и Таджикистана

Отношения России и Таджикистана продолжают находиться на высоком уровне. Об этом на встрече с Эмомали Рахмоном заявил российский президент Владимир Путин.

«Отношения России и Таджикистана продолжают находиться на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что по торговому обороту для республики мы занимаем первое место, это почти 22,9% от товарооборота республики», - сказал он.

По словам Путина, также Россия является лидером по прямым инвестициям в Таджикистан.

«Хорошо работает межправительственная комиссия, в следующем месяце должно состояться ее очередное заседание. Существенно нарастают поставки в России продукции из Таджикистана, прежде всего, сельскохозяйственной. Рост составил 67%, это хороший показатель», - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что важным фактором в отношениях с Таджикистаном является обеспечение безопасности в регионе.

«Прежде всего, касаемо Афганистана. Поэтому, эта часть [разговора] будет очень важной. Мы рады вас видеть, добро пожаловать еще раз», - заключил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник прибыл в Россию с официальным визитом. В аэропорту его встретил почетный караул.