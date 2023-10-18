Глава Еврокомиссии призвала наказать ответственных за атаку на больницу в секторе Газа

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«Нет никакого оправдания атаки на больницу. Факты должны быть установлены, и ответственные должны понести наказание», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия утроила гуманитарную помощь жителям сектора Газа до 75 миллионов евро. По словам фон дер Ляйен, солидарность с Израилем не противоречит помощи населению анклава. Действия движения ХАМАС не имеют ничего общего с палестинским народом, отметила председатель Еврокомиссии.

При ударе по больнице «Аль-Ахли» погибли и получили ранения свыше 800 человек. Минздрав сектора Газа сообщил, что в здании медучреждения не только лечили больных, но и укрывали людей, вынужденных оставить свои дома.

Министерство анклава возложило ответственность за атаку на Армию обороны Израиля. ЦАХАЛ, в свою очередь, обвинил в ударе группировку «Исламский джихад» *.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.