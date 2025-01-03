Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тяжело заболела
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких и в первые две недели января не будет выполнять свои обязанности. Об этом агентству PAP сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
По его словам, у фон дер Ляйен обнаружили сильную форму пневмонии.
Журналисты отметили, что запланированное на 9–10 января в Гданьске заседание Европейской комиссии из-за состояния здоровья фон дер Ляйен перенесут на более позднюю дату.
Также она не посетила посвященную началу польского председательства в ЕС церемонию, которая проходит 3 января в Варшаве.
Газета Politico ранее сообщала, что стремление Урсулы фон дер Ляйен принимать все важные решения самостоятельно раздражает глав целого ряда стран Евросоюза. Это уже отразилось на документе о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка.
Фон дер Ляйен 66 лет, она возглавляет Еврокомиссию с 1 декабря 2019 года.