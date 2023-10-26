Глава ЕК призвала пересмотреть бюджет Евросоюза, чтобы направить деньги Украине и Газе
Евросоюзу необходимо пересмотреть бюджет, чтобы найти средства для помощи Украине и мирным жителям сектора Газа. В приоритетах ЕК также осталась борьба с ростом миграционных потоков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе. Ее процитировал ТАСС.
«Мы поддерживаем Украину, помогаем населению Газы, работаем усердно, чтобы справиться с миграцией. Все это нуждается в финансировании», - указала фон дер Ляйен.
Она предложила пересмотреть бюджет Евросоюза и обсудить данный вопрос в ходе брюссельского саммита.
Глава ЕК также обратила внимание на то, что из-за конфликтов и боевых действий большое количество мигрантов прибывает в европейские страны. Поэтому важно найти решение миграционного кризиса.
Ранее издание Forsal сообщило, что эскалация палестино-израильского конфликта и проблемы с безопасностью на Ближнем Востоке отвлекли коллективный Запад от ситуации на Украине. Поэтому президент страны Владимир Зеленский должен смириться со скорым сокращением финансовой и военной помощи.
Однако председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите в Брюсселе ЕС поднимет тему конфликта между Израилем и сектором Газа , «не отвлекаясь от Украины».