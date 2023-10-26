Глава ЕК призвала пересмотреть бюджет Евросоюза, чтобы направить деньги Украине и Газе

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«Мы поддерживаем Украину, помогаем населению Газы, работаем усердно, чтобы справиться с миграцией. Все это нуждается в финансировании», - указала фон дер Ляйен.

Она предложила пересмотреть бюджет Евросоюза и обсудить данный вопрос в ходе брюссельского саммита.

Глава ЕК также обратила внимание на то, что из-за конфликтов и боевых действий большое количество мигрантов прибывает в европейские страны. Поэтому важно найти решение миграционного кризиса.

Ранее издание Forsal сообщило, что эскалация палестино-израильского конфликта и проблемы с безопасностью на Ближнем Востоке отвлекли коллективный Запад от ситуации на Украине. Поэтому президент страны Владимир Зеленский должен смириться со скорым сокращением финансовой и военной помощи.

Однако председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите в Брюсселе ЕС поднимет тему конфликта между Израилем и сектором Газа , «не отвлекаясь от Украины».