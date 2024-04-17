17 апреля 2024, 16:14

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне

Global Look Press
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Европа сейчас не сталкивается с непосредственной угрозой войны, но к конфронтации Евросоюзу все равно необходимо готовиться. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции в Брюсселе, сообщил Reuters.

Она отметила, что Евросоюзу также следует запустить производство оружия нового поколения, чтобы одержать «победу на поле боя». Председатель ЕК также призвала нарастить в ближайшие пять лет потенциал объединения в оборонной сфере.

«Мы сосредоточимся на инновациях, чтобы обеспечить Европе преимущество в новых технологиях, которые, как мы видим, используются по всему миру в различных конфликтах», - добавила она.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что США могут закрыть «оборонный зонтик» над Европой. Он обратился к странам объединения и рекомендовал им вкладывать больше денег в ВПК.

Боррель также указал, что внешняя политика Евросоюза настроила весь мир против Европы, сообщил RT. По его мнению, реакция европейских стран на конфликты на Украине и на Ближнем востоке сильно отличалась.

Европа Войны Оружие Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
17 апреля 2024, 15:49
Стало известно, когда восстановят авиасообщение в Дубае
Unsplash
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Авиасообщение в Дубае могут начать полноценно восстанавливать уже вечером 17 апреля. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Рейсы начали летать. Думаю, к вечеру начнется полное восстановление полетов», - констатировала она.

Вылета своих самолетов из ОАЭ ждут около двух с половиной тысяч россиян.

Проливные дожди , начавшиеся в Дубае в ночь на 16 апреля, затопили крупные автомобильные магистрали и некоторые улицы. Жителей попросили не выходить из дома без крайней надобности. Многие госучреждения перешли на дистанционный режим работы. Нарушилось авиационное сообщение.

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала в соцсетях, что вместе с семьей не смогла вернуться из Дубая - рейс отменили из-за урагана. Она призналась, что разочаровалась в Дубае, поскольку в городе оказались не готовы к экстренной ситуации.

Авиация Туризм Самолеты ОАЭ Дубай
17 апреля 2024, 13:08
Кремль заявил о конструктивном диалоге и с Ираном, и с Израилем
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Россия выстроила конструктивные рабочие отношения как с Ираном, так и с Израилем. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге подтвердил продолжение диалога с участниками ближневосточного конфликта, сообщили «Известия».

По его словам, Россия продолжит поддерживать контакты с Ираном, несмотря на удары по Израилю. Дмитрий Песков напомнил, что 16 апреля президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

«В свою очередь мы имеем контакты и с Израилем тоже. Они также носят конструктивный характер. Наш секретарь Совбеза [Николай] Патрушев со своим израильским визави говорил накануне. Мы ведем диалог, и мы говорим о необходимости скорейшей деэскалации», - сказал он.

Дмитрий Песков подтвердил проблемы при торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Он сказал, что стороны сосредоточились на поиске вариантов хеджирования рисков.

Израиль Дипломатия Дмитрий Песков Международные отношения Россия Иран
17 апреля 2024, 12:21
Перебои с электричеством начались в Кривом Роге после удара ВС России
РИА «Новости»
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Перебои с электроснабжением начались в Кривом Роге после российского удара. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

«Пока без конкретики, город очень длинный, но сообщают про перебои со светом», - заявил он.

Ранее российская тактическая авиация нанесла удар по Днепропетровской области. Экипаж истребителя Су-34 поразил цель в Кривом Роге крылатой ракетой Х-59.

Утром 17 апреля звуки взрыва прозвучали в Одессе. В городе объявили воздушную тревогу. Сирены также звучали в Киеве и Николаевской области.

В ночь на среду взрывы услышали жители Крыма. Официальных данных по этому поводу не поступало.

ВС России 14 апреля отразили атаку беспилотников над акваторией Черного моря. Средства ПВО сбили пять беспилотников.

Ракеты Электричество Взрывы
17 апреля 2024, 12:11
«Их пожалеть надо». Политолог назвал причину введения английских санкций против РФ
Global Look Press
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Великобритания продолжает вводить санкции против России, но они ни на что не повлияют. Об этом ведущей «360» Анастасии Букреевой рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что руководство Великобритании уже исчерпало все возможности навредить России с помощью экономических ограничений.

«Это пустая коробка из-под торта. Упакована хорошо, но в ней ничего нет. Потому что все, что можно, они ввели сразу», - подчеркнул Журавлев.

Политолог прокомментировал антироссийские санкции Британии в сфере торговли металлами и выразил мнение, что ситуация в этой отрасли никак не поменяется. По его словам, если англичане могут обойтись без российского металла, то его в любом случае там не будет.

«А если не могут - он все равно там появится», - добавил аналитик.

Журавлев указал, что власти Британии не могут понять Россию и пытаются ударить по тем сферам, где у них самих находятся болевые точки.

«Их же пожалеть надо! Люди сидят и мучаются, какой же еще пакет заложить в санкции», - заключил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил санкции Британии и США с обоюдоострым оружием. По его мнению, ограничения на ввоз алюминия, меди и никеля ударят не столько по России, сколько по другим странам.

Великобритания Санкции Россия Экономика Металлы

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