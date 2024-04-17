Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне

Она отметила, что Евросоюзу также следует запустить производство оружия нового поколения, чтобы одержать «победу на поле боя». Председатель ЕК также призвала нарастить в ближайшие пять лет потенциал объединения в оборонной сфере.

«Мы сосредоточимся на инновациях, чтобы обеспечить Европе преимущество в новых технологиях, которые, как мы видим, используются по всему миру в различных конфликтах», - добавила она.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что США могут закрыть «оборонный зонтик» над Европой. Он обратился к странам объединения и рекомендовал им вкладывать больше денег в ВПК.

Боррель также указал, что внешняя политика Евросоюза настроила весь мир против Европы, сообщил RT. По его мнению, реакция европейских стран на конфликты на Украине и на Ближнем востоке сильно отличалась.