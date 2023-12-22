Глава ЦРУ стал посредником США по освобождению заложников ХАМАС

По данным агентства, Бернс встретился с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа, а также с высокопоставленными лицами Катара. Bloomberg утверждает, что директор ЦРУ содействовал проведению переговоров о перемирии в Газе и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС.

В ЦРУ отказались комментировать действия Бернса. В Совете нацбезопасности США также не подтвердили эту информацию.

До этого издание Axios со ссылкой на источники в США и Израиле писало, что Бернс планировал новые встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и руководителем «Моссада». Американский чиновник хотел обсудить с ними новую сделку по освобождению заложников.

По данным Wall Street Journal, ХАМАС пока не готов обсуждать с Израилем очередную гуманитарную паузу для обмена заложниками. При этом в Тель-Авиве согласны на двухнедельное перемирие.