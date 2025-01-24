24 января 2025, 15:19

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что кампания по выборам президента проходит штатно

РИА «Новости»
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Кампания по выборам президента Белоруссии проходит в штатном режиме. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко, его процитировало РИА «Новости».

«На мой взгляд, кампания идет штатно, в соответствии с действующим законодательством», - сказал Карпенко.

Он отметил, что оценку выборам в любом случае будут давать наблюдатели, в том числе национальные. Также в ЦИК не поступало никаких жалоб от кандидатов в президенты.

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января. С 21 января началось досрочное голосование. ЦИК зарегистрировал в кандидаты на пост главы республики пятерых политиков: нынешнего президента Александра Лукашенко, главу Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии Александра Хижняка, экс-кандидата на предыдущих выборах Анну Канопацкую и первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что выборы в Белоруссии еще не состоялись, а Евросоюз уже недоволен ими. По его словам, представителям ЕС понравятся только те выборы, в которых победит их кандидат.

Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии Выборы
24 января 2025, 13:38
Вандалы осквернили памятник Джеймсу Куку в Сиднее
Global Look Press
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Статую британского мореплавателя Джеймса Кука в Сиднее осквернили вандалы. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на мэра города Дилана Паркера.

Памятник облили красной краской, оторвали руку и нос. Монумент уже портили ранее - вандалы оскверняли его в феврале 2024 года.

В 1770 году Кук объявил восточное побережье Австралии принадлежащим Великобритании. На этих выходных в стране пройдут антиколониалистские демонстрации по случаю национального праздника, который приходится на воскресенье. В Сиднее и Мельбурне соберутся тысячи людей ради привлечения внимания к проблемам коренных жителей страны.

Ранее в пригороде Сиднея по ошибке снесли дом , где некогда основали легендарную рок-группу AC/DC. Здание располагалось на Берли-стрит, 4. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 год после переезда из Шотландии.

Великобритания Австралия Памятники
24 января 2025, 13:23
Почти половина погибших в турецком отеле оказалась детьми и подростками
Global Look Press
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По меньшей мере 36 из 79 погибших при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая — несовершеннолетние. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на Институт судебной медицины Министерства юстиции страны.

По предварительным данным, самому юному погибшему было всего пять лет.

Пожар в 11-этажном отеле в городе Болу вспыхнул в ночь на вторник, когда там отдыхали 238 туристов. Возгорание произошло на этаже, где находится ресторан. В среду в Турции был национальный траур.

После произошедшего выжившие постояльцы пожаловались, что в гостинице не было света и аварийных систем оповещения. Правоохранительные органы страны задержали по этому делу девятерых человек , включая владельца сгоревшей гостиницы.

По меньшей мере 36 из 79 погибших при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая - несовершеннолетние. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на Институт судебной медицины Министерства юстиции страны.

Турция Пожары Отели
24 января 2025, 13:04
В Грецию в ноябре не приехал ни один турист из России
Unsplash
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Ни один российский турист в ноябре не приехал в Грецию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные греческих служб статистики.

Ранее посол в Афинах Андрей Маслов оценил ущерб Греции от отсутствия российских туристов как минимум в миллиард евро в год. По его словам, за последние месяцы страну посетили не более 15 тысяч россиян, что не идет ни в какое сравнение с былыми объемами турпотока. Целые отрасли в популярных городах, например пушная промышленность, лишились прибыли.

Газета «Кириакатики Демократия» сообщила, что Россия изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для них вопросам из-за того, что они поддержали Украину - в частности, по вопросу расширения территориальных вод Греции в Эгейском море до 12 морских миль.

Путешествия Туризм Международные отношения Греция Россия
24 января 2025, 12:28
Трансгендерных женщин-преступниц в США начнут отправлять в мужские тюрьмы
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому трансгендерные женщины будут содержаться не в женских, а в мужских тюрьмах. Об этом сообщила газета The New York Times.

Распоряжение передали федеральным тюрьмам. Из документа также следует, что в исправительных учреждениях прекратят связанное со сменой пола медицинское обслуживание заключенных.

В указе подчеркнули, что содержание трансгендерных женщин в женских тюрьмах наносило ущерб заключенным, «лишая их достоинства, безопасности и благополучия».

По данным Федерального бюро тюрем США, в американских колониях находятся примерно 1,5 тысячи трансгендерных женщин, что составляет около 15% от общего числа заключенных в женских исправительных учреждениях.

Ранее Госдеп перестал рассматривать заявки на смену пола в паспорте. Во всех американских официальных документах вместо «гендера» начнут использовать слово «пол». Согласно политике нового руководства США, пол человека не может меняться.

США Тюрьмы Дональд Трамп

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