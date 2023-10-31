Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бренда «Балтика»

«Нельзя не признать тот факт, что они (правительство РФ - прим. ред.) украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», - заявил Ааруп-Андерсен после презентации отчета о квартальных результатах Carlsberg.

В квартальном отчете компания сообщила, что переклассифицировала в дебиторскую задолженность перед российским правительством и списала связанные с «Балтикой» активы на один миллиард долларов. Директор заявил, что «Балтика» лишится права продавать продукцию бренда Carlsberg, когда истечет срок действия лицензионных соглашений, то есть 1 апреля 2024 года.

Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензионного соглашения с «Балтикой» в начале октября. Речь идет о продукции под марками Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.