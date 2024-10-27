27 октября 2024, 11:51

Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России

Global Look Press
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Глава Бундесбанка Йоахим Нагель счел предложения России о сотрудничестве насмешкой. Об этом он заявил после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg.

«Нам нужно не забывать, с чего все началось. Весной 2022 года в Германии начался упадок. И все мы знаем, по какой именно причине», - сказал глава банка.

Нагель связал экономические проблемы Германии напрямую с конфликтом на Украине, а также назвал предложения России о сотрудничестве недопустимыми.

«Европе необходимо найти новые способы преодолеть „структурные проблемы“. У нас есть все возможности выхода на путь роста, которого мы достигли в течение 25 лет», - добавил он.

Российскую делегацию на встрече в Вашингтоне представил замминистра финансов Иван Чебесков. Он призвал G20 противостоять практике одностороннего введения санкций.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов раскрыл секрет роста российской экономики во время санкций.

Германия G20 Санкции Россия Экономика
27 октября 2024, 09:24
Маск прокомментировал слухи о своей незаконной миграции в США
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о его незаконной миграции в США. Свое мнение предприниматель высказал в соцсети Х.

«Вот теперь его заботят мигранты», - написал Маск.

Так бизнесмен ответил на реплику президента США Джо Байдена о том, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

Американские СМИ раскопали историю о том, что в 1995 году Маск приехал в США по студенческой визе поступать в Стэнфордский университет. Однако вместо этого открыл свой стартап. По законам США Маск не мог оставаться в стране и вести бизнес, на что и указал Байден на мероприятии в Пенсильвании.

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить потоки нелегальных мигрантов в Брюссель, если ситуация в ЕС не изменится. Маск поддержал венгерского политика и назвал это хорошей идеей.

США Мигранты Законы Визы Бизнес Илон Маск Джо Байден
27 октября 2024, 01:46
Оппозиция в Грузии отказалась признавать итоги выборов
РИА «Новости»
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Оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК результаты выборов в парламент Грузии. Об этом заявила на брифинге председатель политсилы Тина Бокучава, сообщило РИА «Новости».

Оппозиционные партии «Единство - Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК результаты выборов в парламент Грузии. Об этом заявила на брифинге председатель политсилы Тина Бокучава, сообщило РИА «Новости».

«От имени „Единство - Национальное движение“ заявляю, что мы не признаем итоги украденных, захваченных выборов», - сказала она.

Лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия назвал итоги выборов «конституционным переворотом».

После подсчета данных с почти 72% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 59,1% голосов. Ее представители выступают за нормализацию отношений с Россией и против антироссийских санкций.

Ранее одна из лидеров «Коалиции за перемены» Елене Хоштария заявила, что оппозиция планирует устроить с 27 октября митинги с участием членов партии и их сторонников.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» примет любые результаты выборов в парламент. По его словам, оппозиция заранее отказалась из принимать, так как не захочет признать свое поражение.

Грузия Протесты Оппозиция Выборы Парламентские выборы в Грузии
26 октября 2024, 21:45
Немецкие истребители подняли по тревоге из-за российского Ил-20 над Балтикой
РИА «Новости»
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Базирующиеся в Латвии немецкие истребители Eurofighter поднимали в воздух по тревоге над Балтийским морем якобы для идентификации российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщили ВВС Германии в соцсети X.

В немецком военном ведомстве добавили, что в Латвии они задействовали силы быстрого реагирования для распознавания самолета без плана полета и радиоконтакта.

«Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем», - уточнили в ВВС ФРГ.

Там подчеркнули, что проверки такого плана носят скорее рутинный характер. За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии истребителей сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов.

В Минобороны РФ при этом не раз указывали, что российская военная авиация при выполнении полетов действует в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее истребители Eurofighter перехватили российские Ту-142 и Су-30 над Балтикой.

Германия Истребители Латвия Военные Самолеты Россия Балтийское море
26 октября 2024, 13:20
Более полумиллиона китайцев наказали за взяточничество в 2024 году
Global Look Press
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В Китае в рамках масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией наказали более полумиллиона человек за 2024 год. Об этом сообщила Центральная комиссии по проверке дисциплины и Комиссия государственного надзора на официальном сайте.

За девять месяцев текущего года в Китае наказали за взяточничество 589 тысяч человек. В их числе 53 чиновника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, уточнили на сайте.

«В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», - отметили в комиссии.

Комитет для борьбы с коррупцией создали в Китае из-за участившихся случаев взяточничества среди высших чиновников. Также в КНР усилил надзор за финансовым сектором.

В начале февраля экс-президента China Merchant Bank Тяня Хуэйю приговорили к смертной казни за взяточничество. Банкир брал огромные суммы, в том числе за согласование кредитов.

Коррупция Чиновники Китай

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