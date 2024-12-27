27 декабря 2024, 05:31

«Глава Армении — предатель». Чем закончился конфликт Лукашенко и Пашиняна

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко поспорил с премьером Армении Николом Пашиняном на заседании ЕАЭС. Политолог Марков в своем Telegram-канале предположил, в чем может быть скрытая причина публичной перепалки политиков.

Прошлый конфликт Пашиняна и Лукашенко В июне 2024-го года Пашинян обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана в вопросе о Нагорном Карабахе. Армянский лидер объявил, что ни он сам, ни кто-либо из армянских политиков в Белоруссию не поедет - пока у власти там остается Лукашенко.

За последние два года Пашинян несколько раз отказывался участвовать во встречах стран СНГ. В мае 2024 года он не приехал на заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде. В октябре 2023-го - отказался от саммита в Кыргызстане. Кроме того, в декабре 2024 года Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ также прошли точку невозврата.

Сразу же после этого высказывания белорусский лидер уточнил, что оно не относится к армянскому премьеру, хотя тот как раз выступал по видеосвязи.

В конце декабря 2024 года премьер-министр Армении Пашинян в очередной раз отказался от участия во встрече лидеров СНГ в очном формате. Отмену поездки в Санкт-Петербург он объяснил тем, что недавно болел коронавирусом. Тем не менее, армянский политик принял участие во встрече, но дистанционно.

Начало конфликта на заседании ВЕЭС В 2025 году председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) переходит к Белоруссии - Лукашенко на текущей встрече предложил провести следующее заседание в мае на территории белорусской столицы.

Реакция Пашиняна В ответ глава армянского правительства отметил, что республика не имеет возражений против предложения Лукашенко. Однако делегация страны примет участие в заседании в Минске так же, по видеосвязи. Президент Белорусии поинтересовался, какие проблемы у делегации Армении с дорогой в Минск. И предложил «организовать доставку» представителей армянской республики.

Пашинян парировал, что выступал по этому поводу с публичным заявлением и оно остается в силе. Лукашенко пообещал «рассмотреть заявление», его оппонент заметил, что рассматривать тут нечего, поскольку «мое заявление не подлежит рассмотрению».

На это Пашинян коротко ответил: «Нет проблем» и завершил дискуссию.

Позднее политолог Сергей Марков в частном порядке предположил, в чем может крыться суть резкой дискуссии двух политиков на саммите.

Армения Белоруссия Александр Лукашенко Минск ОДКБ Никол Пашинян
27 декабря 2024, 03:43
«Посмотрим правде в глаза». Великобритании предложили стать 51-м штатом США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Газета The Telegraph предложила Великобритании войти в состав США. По мнению авторов материала, британским властям повезет, если Трамп предложит им такую сделку.

Издание пояснило, что постоянный процесс экономического переноса из «провинциальной Великобритании» в американскую метрополию ускорился в последние годы. Теперь США рассматривают Великобританию как рай для офшоринга, похожий на Индию.

«Управление миром для нас - вчерашняя мечта. Наши территориальные склоки больше не определяют ход истории, а скорее предоставляют возможность нашим лидерам предоставлять еще больше бессмысленных уступок иностранным государствам», - заявили авторы материала.

Газета также отметила, что «нам повезет, если нам предоставят сделку, подобную (полу)шуточному предложению Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата».

«Почему бы не вскочить в вагон „Америка прежде всего“ и не встать на сторону победителей? По крайней мере, мы могли бы получить лучший фастфуд», - резюмировали авторы материала.

Ранее Трамп в рождественском поздравлении назвал канадского премьер-министра Трюдо «губернатором». Политик предложил Канаде стать 51-м штатом США в обмен на снижение налогов.

США Великобритания Канада
26 декабря 2024, 19:45
ЦАХАЛ подтвердил удар по Йемену
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Армия обороны Израиля подтвердила атаку по международному аэропорту в Сане и объектам военной инфраструктуры ЦАХАЛ «Ансар Алла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Там отметили, что объекты хуситов в Йемене атаковали после одобрения оперативных планов начальном генерального штаба, премьер-министром и главой Минобороны.

«В число целей, по которым нанес удары ЦАХАЛ, входит военная инфраструктура, используемая режимом хуситов для своей военной деятельности», - сообщил в ЦАХАЛ.

Армия также ударила по военной инфраструктуре в портах Рас-Канатиб, Ходейда и Салиф на западном побережье. Эти объекты использовались для контрабанды иранского оружия и проникновения высокопоставленных иранских чиновников, заявили представители армии.

Утром 26 декабря ЦАХАЛ обстрелял центр сектора Газа. Жертвами атаки стали пять журналистов палестинского телеканала Quds.

Пожары Автобусы Москва
26 декабря 2024, 17:56
Маск нанес удар по Евросоюзу поддержкой «Альтернативы для Германии»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии», чем вызвал крупный скандал в европейских странах. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Американский миллиардер опубликовал в соцсети X заявление о том, что Германию сможет спасти только АдГ. Это высказывание заметили в Европе. Местная пресса отметила, что в Брюсселе хотят «отомстить» Маску, так как он пытается вмешаться в выборы в одной из важнейших стран ЕС.

По данным газеты, партию АдГ в некоторых медиа считают «ультраправой». По результатам опросов, за эту фракцию выразили готовность проголосовать 19-21% немецких респондентов.

Маск 26 декабря признался, что США сильно нуждаются в талантливых инженерах. Из-за дефицита квалифицированных кадров страдает технологическое развитие страны, подчеркнул он. Ранее предприниматель призвал перестать направлять деньги онлайн-энциклопедии «Википедия» , так как проект много инвестирует в поддержку политики равенства и инклюзивности.

Германия США Евросоюз Илон Маск
26 декабря 2024, 16:16
Лукашенко рассказал, о чем говорил наедине с Путиным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили наедине после окончания неформального саммита стран СНГ. Об этом лидер Белоруссии рассказал в интервью Первому информационному телеканалу.

По словам белорусского лидера, его личная встреча с президентом России продлилась около полутора часов. После саммита с главами стран СНГ Лукашенко и Путин поговорили на личные темы, а также обсудили государственные и глобальные проблемы.

«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что во время беседы с Путиным, он передал ему привет от президентов Омана и ОАЭ, с которыми встречался во время рабочих визитов на прошлой неделе.

Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как белорусский лидер наколол дров в Ленобласти.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин

Новости по теме