«Гитлер XXI века». Турция подала иск против Нетаньяху в МУС

В документе Турция обвинила Нетаньяху в геноциде жителей Палестины. Речь идет об ударах ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по сектору Газа.

«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <…>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - заявил адвокат партии Метин Кюлюнк.

По его словам, иск в МУС отправили еще двое юристов, которым помогал Минюст Турции. В международную инстанцию направили документ, состоящий из 23 страниц.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока оказать давление на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы заставить их начать мирный диалог по прекращению боевых действий. По его словам, к организации переговоров следует привлечь США, Египет и страны Персидского залива.