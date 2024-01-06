Гигантского тунца продали почти за миллион долларов на аукционе в Японии

Торги стали первыми в 2024 году, участие на них считается престижным для ресторанного бизнеса. Предприниматели уверены, что приобретение главного лота на первых торгах года поспособствует развитию заведения в дальнейшем.

«Они считают, что попробовать столь дорогую рыбу захотят многие посетители, что позитивно скажется на посещаемости», - отметили журналисты.

Проданный тунец стал четвертым по стоимости за всю историю проведения подобных аукционов в Токио. Рыбу выловили неподалеку от префектуры Аомори.

Ранее три рыбака на турнире Alton Catfish Classic в США поймали гигантского сома , который весил 48 килограммов. За свой улов они заработали 1,5 тысячи долларов. После завершения соревнований всю живность отпустили в воды Миссисипи.