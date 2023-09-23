«Гиена Европы почуяла падаль». Украине предрекли окончательный распад

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«Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких „международно признанных границ“. <…> Это констатация его абсолютной правовой безграмотности. <…> Распад Украины уже произошел, дальнейший ее распад неотвратим. <…> Поведение Польши в этом плане тоже очень показательно: гиена Европы уже почуяла падаль и сделала стойку», - процитировало Константинова РИА «Новости».

По его мнению, то, в каком формате пройдет распад, - уже вопрос политических договоренностей, но уже понятно, что Одесса и все побережье Черного моря со временем «станут частью русского мира». Создатели киевского режима сами сделали все для того, чтобы превратить Украину в «расходный материал» для геополитики Запада. Теперь от Украины уже ничего не зависит, подытожил глава парламента Крыма.