«Гибридная агрессия». Нарышкин рассказал, почему Запад начал информационную войну

Заявления западных политиков про якобы стремление России напасть на Североатлантический Альянс - это информационная война, которую ведут для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против РФ. Такое мнение выразил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости».

«Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России», - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет необходимости ни на кого нападать , а утверждения ЕС и НАТО об обратном - чушь.Также Лавров отмечал, что Москва не портила отношения с Вашингтоном , поэтому не будет «просить прощения», чтобы их наладить. Он объяснил, что российской стороне не на что жаловаться.