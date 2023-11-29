29 ноября 2023, 10:11

Гибель россиянок в Бодруме оказалась хладнокровным и спланированным убийством — СМИ

Unsplash
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Турецкая полиция не выяснила мотивы убийства двух россиянок в Бодруме. Правоохранители заключили, что злоумышленник заранее спланировал преступление и хладнокровно убил женщину и ее дочь. Об этом сообщила турецкая газета Asayis.

После убийства неизвестный завернул тела жертв в простыни и связал веревкой.

«Тот факт, что одно тело было спрятано за камнем, а другое найдено в открытом поле, говорит о том, что убийство было совершено хладнокровно», - указало издание.

Следователи ожидают результатов вскрытия тел россиянок. Правоохранители выдвинули несколько теорий случившегося, но мотивы убийцы остались неизвестными.

«Органы, ведущие расследование, предпринимают активные усилия, чтобы установить, кто стоит за инцидентом и почему было совершено это ужасное убийство», - добавило издание.

По информации СМИ, в убийстве подозревается бывший супруг россиянки , который раньше работал телохранителем у олигарха из Монако. Мужчина жил на вилле в Турции и уехал оттуда вместе с сыном, сообщил Telegram-канал Shot.

Турция Убийства
29 ноября 2023, 10:08
Новым пакетом санкций в Чехии заблокируют российские отели в Карловых Варах
Unsplash
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Финансовое управление Чехии провело мониторинг российской недвижимости для введения новых санкций. Среди претендентов на блокировку рассмотрят несколько отелей, сообщило Чешское телевидение.

«Власти республики изучают другие российские активы , которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций. В настоящее время ФАУ проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями», - заявил журналист.

По информации издания, власти рассмотрят изъятие отеля Ulrika татарстанской компании «Связьинвестнефтехим» и «Московский двор» госкомпании «Медицинский центр». Оба здания находятся в Карловых Варах. Кроме того, чиновники предложат Евросоюзу наложить санкции на людей и организации, которые уже внесли в чешский национальный черный список.

Правительство Чехии 15 ноября наложило ограничения на 70 российских гособъектов в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах. Часть из них опломбировали.

МИД России пригрозил ответными мерами.

Чехия Санкции Россия
29 ноября 2023, 09:57
Падение рождественской елки в Вашингтоне посчитали символическим
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Главная рождественская елка Вашингтона рухнула из-за сильного ветра. Республиканцы увидели в этом символический итог политики действующего президента США демократа Джо Байдена. Возглавляемый ими комитет палаты представителей по судебной власти написал об этом в X (бывшем Twitter).

«Национальная рождественская елка падает вниз. Прекрасное описание президентства Джо Байдена», - заявили конгрессмены.

Комитет по судебной власти нижней палаты конгресса возглавил республиканец, один из ближайших соратников бизнесмена Дональда Трампа Джим Джордан из Огайо. В прошлом этот комитет трижды утверждал постановления об импичменте президентов - Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Норвежскую ель высотой 12 метров привезли в Вашингтон из Западной Виргинии. Ее планировали использовать в ежегодной церемонии зажжения огней с участием президента США, но праздник пришлось перенести - специалисты национальной службы парков не смогли ее поднять.

Белый дом в США Вашингтон Конгресс США Католическое рождество Джо Байден
29 ноября 2023, 09:27
Посадить в банку, раздавить тапком. Отношения США с Украиной сравнили с опытами над насекомыми
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Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сравнил отношение Соединенных Штатов к Украине с опытами над насекомыми. В своем новом посте в Telegram-канале политик спрогнозировал, что «главного паука-лицедея» в итоге «раздавят тапком».

«До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава - посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга. Наконец дошла очередь и до жовто-блакитных тварей», - заметил Медведев.

Он добавил, что этих пауков «постепенно лишают корма» и смотрят за «ростом их агрессии» - они начинают жалить особенно агрессивно и «пожирают себе подобных». Выживает тот, кто «наглее, сильнее и толще», кто украл больше корма и поделился «с некоторыми товарищами». Но даже этот сильнейший будет убит, когда с ним наиграется «старший энтомолог», а «неаппетитные останки» смоют в унитаз, предрек зампред Совбеза.

США Дмитрий Медведев Украина
29 ноября 2023, 08:47
Пушков назвал невменяемыми слова члена НАТО об Украине
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Признание успехов Вооруженных сил Украины — свидетельство о невменяемости. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Признание успехов Вооруженных сил Украины - свидетельство о невменяемости. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Глава венгерского МИД сообщил, что на заседании Совета руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО многие «вполголоса и с опаской» признали «далекими от ожиданий» результаты украинского контрнаступления. При этом один из участников встречи начала говорить о возможной победе ВСУ. Однако его попытку «изолировали».

По словам Пушкова, Сийярто тактично умолчал о том, кто именно пытался высказаться об «успешности украинского контрнаступления».

«Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», - написал российский сенатор.

В беседе с журналистами Bloomberg украинцы признались, что устали от конфликта. Также жители республики сообщили, что их разочаровали результаты контрнаступления ВСУ.

Алексей Пушков Украина

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