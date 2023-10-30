Гибель Израиля предрекли в США

Макгрегор отметил, что США обостряют ситуацию по всем направлениям, создавая предпосылки для очень крупной войны.

«Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию - и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», - предупредил он.

По словам бывшего военного, США вступают в конфронтацию со многими ближневосточными странами, и это грозит катастрофическими последствиями для всего региона.

В субботу, 28 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что, если США не прекратят поддерживать Израиль, против них на Ближнем Востоке откроются новые фронты.