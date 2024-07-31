31 июля 2024, 08:43

Гибель главы политбюро ХАМАС назвали политическим убийством

РИА «Новости»
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Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара ЦАХАЛ — абсолютно неприемлемое политическое убийство. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара ЦАХАЛ - абсолютно неприемлемое политическое убийство. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Это все очень нехорошо. <…> И это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», - предупредил он.

Также замглавы МИД отметил, что гибель Хании очень негативно скажется и на переговорах в Дохе.

По информации NYT, сегодня в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Его проводят в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

На встрече, по данным источников издания, присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Израиль Россия Иран
31 июля 2024, 08:49
Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС
РИА «Новости»
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Представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались прокомментировать информацию об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщил телеканал CNN.

«В ЦАХАЛ заявили CNN, что они не реагируют на заявления иностранных СМИ, после того как иранские государственные СМИ сообщили об убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране», - отметил телеканал.

ХАМАС ранее в среду сообщил о смерти председателя политического бюро движения Исмаила Хании в результате удара военных Израиля по его резиденции в Тегеране.

После убийства Хании в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Газета The New York Times отмечала, что такие мероприятия проходят лишь в самых экстренных случаях.

Израиль Убийства Конфликт Израиля и Палестины
31 июля 2024, 08:22
Высший совет нацбезопасности Ирана собрался на экстренное заседание после гибели Хании
РИА «Новости»
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После убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Его проводят в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи, сообщила New York Times.

Источники NYT отметили, что подобные заседания созывают лишь в экстренных случаях. На сегодняшней встрече присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

О гибели главы политбюро движения Исмаила Хании при ударе израильской армии ранее заявили представители ХАМАС. Известно, что ЦАХАЛ поразил его резиденцию в Тегеране.

Израильская сторона произошедшее пока никак не прокомментировала.

Израиль Иран
31 июля 2024, 08:07
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу
Pxhere
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Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу после отказа властей страны признать переизбрание Николаса Мадуро на пост президента. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль. Его процитировало РИА «Новости».

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - сказал он.

Хиль назвал заявления министра иностранных дел Перу безрассудными, а также игнорирующими волю народа и Конституцию Венесуэлы. По его словам, после случившегося власти страны вынуждены принять такое решение.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Мадуро набрал более 50% голосов , одержав победу. Власти девяти стран Латинской Америки после этого потребовали пересмотреть результаты выборов с участием независимых наблюдателей.

Правительство Венесуэлы отозвало дипломатов из семи стран, которые отказались признавать итоги выборов президента. Хиль обвинил их в связях с Соединенными Штатами.

Венесуэла Николас Мадуро
31 июля 2024, 07:57
Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР
РИА «Новости»
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Директор департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзинсун выразил сильное недовольство и серьезную озабоченность главному министру посольства Японии в КНР Екоти Акире в связи с высказываниями Японии в отношении Китая на встречах с США. Об этом сообщила пресс-служба китайского МИД.

Встреча дипломатов состоялась во вторник. На ней Лю Цзинсун передал коллеге «строгое представление», выразил недовольство и озабоченность относительно негативных заявлений японской стороны на встречах с западными партнерами, в том числе с США.

«Очерняющие Китай нападки Японии противоречат заявлениям о продвижении стратегических двусторонних взаимовыгодных отношений. Китай призывает Японию сформировать разумное и объективное понимание Китая, прекратить создавать круги для конфронтации», - отметил Лю Цзинсун.

Ранее стало известно, что США создадут новое военное командование в Японии.

Япония Международные отношения Китай

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