Гибель главы политбюро ХАМАС назвали политическим убийством

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Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара ЦАХАЛ - абсолютно неприемлемое политическое убийство. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Это все очень нехорошо. <…> И это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», - предупредил он.

Также замглавы МИД отметил, что гибель Хании очень негативно скажется и на переговорах в Дохе.

По информации NYT, сегодня в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Его проводят в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

На встрече, по данным источников издания, присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.