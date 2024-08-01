Гершковича могут вернуть в США в течение суток

Трое обвиняемых в организации терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Им заменят смертную казнь на пожизненное заключение, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», - сообщили в Пентагоне.

Подсудимым заменят смертную казнь на пожизненное заключение. Они признались во всех вменяемых им преступлениях, в том числе и в убийстве 2976 человек. О признании ими вины могут объявить на следующей неделе. При этом все детали сделки еще не обнародовали.

Фигурантов дела о терактах задержали в 2008 году. Они содержались в тюрьме Гуантанамо. Их обвиняют в помощи террористам.

Ранее японский фотограф Кей Сугимото выложил в Сети подробное видео с обрушением башен-близнецов в Нью-Йорке.

До этого в США рассекретили видеозапись , которую мог снять шпион на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году, чтобы передать затем будущим исполнителем теракта 11 сентября.