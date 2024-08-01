01 августа 2024, 08:02

Гершковича могут вернуть в США в течение суток

РИА «Новости»
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Осужденного в России за шпионаж журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течение суток. Об этом заявил в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер.

Говоря об обмене, Галлахер ссылался на данные корреспондента телеканала по нацбезопасности Джеффри Гриффин.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист WSJ собирал составляющие гостайну сведения о работе предприятия российского ВПК, действуя по заданию американской стороны.

В июле этого года суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Американец вины не признал.

О возможности крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне также сообщал словенский телеканал N1.

США Суд Россия
01 августа 2024, 07:37
США призвали признать оппозиционера победителем на выборах в Венесуэле
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Соединенные Штаты призвали мир признать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на собрании стран Организации Американских Государств (ОАГ). Его процитировало РИА «Новости».

«Учитывая явные доказательства, мировое правительство должно признать, что Эдмундо Гонсалес одержал убедительную победу на выборах», - сказал он.

Организация Американских Государств не приняла резолюцию по ситуации вокруг президентских выборов в Венесуэле. Глава постоянного совета ОАГ Рональд Сандерс заметил, что участники встречи не договорились из-за одного предложения. Однако какого именно он не уточнил.

В минувшее воскресенье, 28 июля, в Венесуэле прошли выборы президента. Победу одержал Николас Мадуро , набрав более 50% голосов. Правительства девяти стран Латинской Америки призвали пересмотреть выборы в Венесуэле с участием независимых наблюдателей.

США Венесуэла Выборы
01 августа 2024, 06:58
Трамп согласился пройти тест на умственные способности
Unsplash
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Проблемы со здоровьем могли бы стать причиной выхода республиканца Дональда Трампа из президентской гонки. Он согласился проверить свои когнитивные способности и предложил провести такой тест всем кандидатам, сообщили «Известия».

Политик выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго. Трамп согласился пройти тест на когнитивные способности.

«Да, я бы [вышел из гонки], если бы я понял, что не справляюсь <…> Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», - сказал он.

Когнитивные нарушения заподозрили у действующего президента США Джо Байдена. Он забывал имена и даты, замирал или плутал на сцене. Последней каплей стали провалившиеся теледебаты , после которых демократ снял свою кандидатуру на ноябрьских выборах и выдвинул вице-президента Камалу Харрис.

США Болезни Дональд Трамп Выборы президента США
01 августа 2024, 03:13
В США трое исполнителей теракта 11 сентября признали свою вину
РИА «Новости»
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Трое обвиняемых в организации терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Им заменят смертную казнь на пожизненное заключение, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», - сообщили в Пентагоне.

Подсудимым заменят смертную казнь на пожизненное заключение. Они признались во всех вменяемых им преступлениях, в том числе и в убийстве 2976 человек. О признании ими вины могут объявить на следующей неделе. При этом все детали сделки еще не обнародовали.

Фигурантов дела о терактах задержали в 2008 году. Они содержались в тюрьме Гуантанамо. Их обвиняют в помощи террористам.

Ранее японский фотограф Кей Сугимото выложил в Сети подробное видео с обрушением башен-близнецов в Нью-Йорке.

До этого в США рассекретили видеозапись , которую мог снять шпион на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году, чтобы передать затем будущим исполнителем теракта 11 сентября.

США Суд Терроризм Смертная казнь Теракт 11 сентября 2001 года
01 августа 2024, 02:44
Запад заблокировал проект заявления Совбеза по убийству Хании
РИА «Новости»
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США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления СБ ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, сейчас необходимо привлечь к ответственности «оккупационный израильский режим» за совершенные деяния.

«Этому режиму нельзя позволить избежать последствий за совершенные им нарушения», - отметил Иравани.

Также постпред Ирана при ООН выразил уверенность, что ликвидация Хании не случилась бы без поддержки Израиля со стороны разведки Соединенных Штатов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он рассмотрел возможность обстрела военных объектов в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Глава политического бюро ХАМАС погиб в Тегеране после того, как израильские военные нанесли ракетный удар по месту, где находился Хания.

Израиль Запад Иран ООН Исмаил Хания

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