Гершкович в прошении о помиловании попросил Путина об интервью

К российскому лидеру журналист обратился на русском языке, который он значительно улучшил за 16 месяцев заключения.

«Гершкович в последней строке выдвинул предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» - говорится в материале.

Журналист Эван Гершкович вошел в число заключенных, попавших в списки на обмен между Россией, США и европейскими странами. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, основные переговоры прошли по линии ФСБ и ЦРУ.

В ходе проведенной в аэропорту Анкары операции в Россию вернулись восемь арестованных и осужденных в странах Запада соотечественников. Государства НАТО получили 16 человек, отбывавших наказание по уголовным делам о государственной измене, шпионаже и участии в нежелательных организациях.

Осужденный в России за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в заявлении о помиловании попросил президента России Владимира Путина дать интервью. Об этом говорится в статье издания , посвященной освобождению репортера.