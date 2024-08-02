02 августа 2024, 14:36

Гершкович в прошении о помиловании попросил Путина об интервью

Global Look Press
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Осужденный в России за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в заявлении о помиловании попросил президента России Владимира Путина дать интервью. Об этом говорится в статье издания, посвященной освобождению репортера.

К российскому лидеру журналист обратился на русском языке, который он значительно улучшил за 16 месяцев заключения.

«Гершкович в последней строке выдвинул предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» - говорится в материале.

Журналист Эван Гершкович вошел в число заключенных, попавших в списки на обмен между Россией, США и европейскими странами. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, основные переговоры прошли по линии ФСБ и ЦРУ.

В ходе проведенной в аэропорту Анкары операции в Россию вернулись восемь арестованных и осужденных в странах Запада соотечественников. Государства НАТО получили 16 человек, отбывавших наказание по уголовным делам о государственной измене, шпионаже и участии в нежелательных организациях.

Осужденный в России за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в заявлении о помиловании попросил президента России Владимира Путина дать интервью. Об этом говорится в статье издания , посвященной освобождению репортера.

Россия Интервью Владимир Путин Задержание Эвана Гершковича
02 августа 2024, 14:16
Кремль раскрыл детали переговоров по обмену заключенными
РИА «Новости»
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Основные переговоры по организации обмена заключенными между Россией и странами Запада шли между сотрудниками ФСБ и ЦРУ. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада прошел в аэропорту Анкары в минувший четверг, 1 августа. Делегации США, Германии, Белоруссии, Норвегии и Словении передали восемь арестованных или осужденных россиян. Взамен они получили приговоренных к реальным срокам российскими судами фигурантов дел о шпионаже, государственной измене и сотрудничестве с нежелательными организациями.

Он подчеркнул, что переговоры спецслужб России и США стали главным путем по которому стороны пришли к договоренностям.

«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой собственно достигалась договоренность», - заявил представитель Кремля.

США Заключенные Кремль ФБР Дмитрий Песков Переговоры
02 августа 2024, 14:01
Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене заключенными
РИА «Новости»
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Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поблагодарил его за содействие в обмене заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Заключенные
02 августа 2024, 13:29
Китай разработал дроны-разведчики в виде птиц
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Имитирующие полет птицы разведывательные беспилотники поступили на вооружение в подразделения морской пехоты Национальной освободительной армии Китая. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Журналисты выяснили, что орнитоптер получил название «Маленький сокол» и успешно прошел испытания в северо-западной провинции Шэньси.

Использовавшие беспилотник военные описали его, как очень маневренный и очень похожий на настоящую птицу. Оператор управляет летательным аппаратом через специальный шлем.

При этом уникальность дрона заключается в механизме его крыльев, которыми он может махать, имитируя полет птицы, а также складывать для маневрирования. При этом схожесть беспилотника с пернатыми усложнит попытки его обнаружения. Кроме использования в военной сфере новый аппарат также задействуют для экологического мониторинга.

В конце июля российские действующие в зоне специальной военной операции российские военные впервые применили новый беспилотник «Гербера». Дрон выступил в качестве ложной цели для систем радиоэлектронной работы противника, а также обладает ударными функциями. Новый аппарат военным предоставили разработчики из ОКБ имени Гастелло.

Беспилотники Армия Китай
02 августа 2024, 13:08
Сигналов о скрытой разрядке нет. Что значит большой обмен заключенными 1 августа
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Прошедший в аэропорту Анкары большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада не привязан к какому-либо событию и не несет скрытых сигналов о возможной разрядке. Сделка готовилась очень долго, и ее целью стало спасение россиян из тюрем стран НАТО. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он подчеркнул, что нельзя воспринимать прошедший обмен заключенными как событие одного дня. Операцию готовили очень долго. В списках присутствовали разные фамилии, которые менялись.

«Подобные переговоры иногда длятся годами. Но обычно Россия настаивала на равном обмене: один на один, два на два. В этом случае обмен неравноправный. Но эти моменты тоже обсуждались, как и конкретные фамилии по включениям рассматривали отдельно», - заявил Солонников.

По его мнению, речь в данном случае идет о спасении людей, которых вытащили из тюрем стран НАТО. По тем, кто пока там остался, переговоры продолжатся. Поэтому все сотрудники российской системы знают, что их не бросят, выразил уверенность эксперт, подчеркнув, что обмен заключенными не предназначен для демонстрации или посылки сигналов, его суть - в помощи конкретным людям.

Собеседник 360.ru добавил, что не видит связи между обменом заключенными и выборами в США, потому что сами переговоры продолжались длительное время и не имели привязки к какому-то событию или дате.

Германия США Заключенные Уголовное дело Тюрьмы Россия Переговоры Запад

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