22 июля 2024, 02:54

«Героический поступок». В Демпартии США оценили решение Байдена

РИА «Новости»
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Лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис назвал героическим поступком решение президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

Политик считает, что это очередной героический поступок Байдена от имени американского народа. Тем самым он показал, что ставит страну выше личной выгоды.

Кроме того, Джеффрис предположил, что теперь избиратели более внимательно присмотрятся к предвыборной программе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Дональд Трамп напуган. Республиканцы в Палате представителей напуганы. <…> Напуганы, потому что сейчас все внимание будет сосредоточено на „Проекте-2025“», - добавил конгрессмен.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о желании добиться выдвижения в качестве кандидата от демократов на президентских выборах. Трамп же отметил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

США Конгресс США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США Республиканская партия США
22 июля 2024, 03:58
Журнал Time поместил на обложку уходящего Байдена
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Журнал Time после заявления президента США Джо Байдена об отказе от переизбрания оперативно поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента Камалы Харрис, идущей вслед за уходящим главой государства. Она появилась на сайте издания.

«Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», - говорится на сайте журнала.

Сам номер появится в продаже 5 августа.

На ней Байден едва различим, так как почти скрылся за правой границей обложки, а вот Харрис практически полностью вошла в кадр. Новый кандидат от Демпартии станет известен в середине августа, когда состоится съезд демократов.

В заключение статьи говорится, что «демократы и Америка сейчас находятся на неизведанной территории».

Ранее в Демпартии решение Байдена о выходе из гонки назвали героическим поступком.

Бывший президент России Дмитрий Медведев по этому поводу иронично отметил, что «Байден все» , пожелал ему здоровья и добавил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
22 июля 2024, 02:22
Канцлер ФРГ признался, что смотрит ламповый телевизор
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором, не уточнив конкретной модели. Об этом сообщило издание Bild.

Немецкий канцлер только пояснил, что это телевизор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). Об этом он рассказал во время выступления на мероприятии в Дрездене 19 июля, одной из главных тем которого были электромобили и нежелание немцев покупать их.

«И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор. Это старая вещь, но она до сих пор исправна», - говорится в материале.

Издание предположило, что этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца, в котором по его же признанию он носит бумаги вот уж 40 лет.

Кроме того, канцлер отметил на мероприятии, что при просмотре каталогов с новыми моделями часто задумывается о том, как скоро эти устройства устареют. В результате он до сих пор не приобрел более современный телевизор.

Ранее сербский лидер Александр Вучич напомнил европейским политикам , в том числе и Шольцу, сравнивающих себя с экс-премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, с кем тот делил Восточную Европу.

Германия Телевидение Олаф Шольц Технологии
22 июля 2024, 02:06
Вучич заявил о подготовке Запада к войне с Россией
РИА «Новости»
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Страны Запада готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией, но в данный момент они еще не готовы к прямому столкновению. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink.

«Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с президентом РФ Владимиром Путиным что-то произойдет», - пояснил он.

Также сербский лидер напомнил, что некоторые страны Запада предлагали разделить территорию России и ее ресурсы.

Вувич выразил уверенность, что в Европе «хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого». А сейчас она готовится к конфликту с Россией «намного быстрее, чем многие хотят видеть», резюмировал политик.

Ранее сербский президент назвал европейских политиков подобием бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которые забыли, что он делил зоны влияния в мире.

Войны Россия Запад
22 июля 2024, 01:12
Nestle уличили в продаже фекальной воды под видом премиальной с 90-х годов
Freepik
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Корпорация Nestle оказалась в центре скандала, когда ее обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро из-за продажи обычной фильтрованной воды под видом премиальной, причем еще загрязненной фекалиями. Это выяснили исследователи независимой платформы Mediapart.

Компания незаконно продавала бутилированную воду, до этого загрязненную фекальными бактериями, кишечной палочкой и пестицидами, начиная с 1990-х годов.

Потребителям во Франции, Европе и по всему миру продукция преподносилась под видом «природной минеральной воды», в том числе под премиальными брендами S.Pellegrino и Perrier.

Воду брали из источников на территории Франции, которую Nestle фильтровала запрещенными методами.

Скандал разгорелся в начале года, когда французское издание Les Echos сообщило об использовании компанией ультрафиолета и угольных фильтров для очистки загрязненной воды. В ЕС для производства бутилированной воды этот метод запрещен.

Еврокомиссия в ближайшее время опубликует данные о расследовании по этому вопросу. При этом представители корпорации не согласны с ними и отрицают свою вину.

За последние 15 лет Nestle заработала три миллиарда евро, как оценили ущерб от ее действий исследователи Mediapart.

Ранее эстонское Минобороны запретило продажу продукции компаний PepsiCo, Mars и Nestle на территории своих учреждений.

Мошенничество Европа Франция Деньги

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