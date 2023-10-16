Германию заподозрили в попытке подчинить себе Польшу с помощью Украины
Польша экономически и политически проигрывает из-за конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для Myśl Polska.
«Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за „незаконное“ введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она „нарушила международное право“», - заявил профессор.
Модзелевский отметил, что любые попытки польских властей защищать интересы своих граждан осудят в Евросоюзе. По его мнению, Германия использует Украину, чтобы подчинить себе Польшу.
Ранее Fox News сообщил, что Украина может потерять главного союзника в Европе. По данным журналистов американского телеканала, парламентские выборы в Польше могут негативно сказаться на партнерстве с Украиной.