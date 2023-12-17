Германию уличили в желании испортить праздник россиянам

Она прокомментировала сообщение немецкой таможни об ограничениях, распространяющихся в том числе и на новогодние посылки.

«Сделал гадость - начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения», - иронично отметила Журова.

Депутат добавила, что люди обычно посылают родным какие-то приятные подарки, несущие радость. По ее словам, какой-то особой выгоды от этого решения Германия не получит, но зато испортит праздник.

«Не думаю, что они будут посылать айфоны и еще что-то, скорее всего, это будут какие-то приятности. Грустно это все», - заключила депутат.

Ранее немецкая таможня предупредила о запрете на ввоз товаров различного характера из России. Сотрудники ведомства конфискуют рождественские посылки, если те не будут отвечать всем многочисленным «требованиям».