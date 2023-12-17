17 декабря 2023, 16:45

Германию уличили в желании испортить праздник россиянам

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Германия собирается конфисковывать новогодние и рождественские подарки из России, чтобы испортить настроение родственникам и друзьям россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она прокомментировала сообщение немецкой таможни об ограничениях, распространяющихся в том числе и на новогодние посылки.

«Сделал гадость - начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения», - иронично отметила Журова.

Депутат добавила, что люди обычно посылают родным какие-то приятные подарки, несущие радость. По ее словам, какой-то особой выгоды от этого решения Германия не получит, но зато испортит праздник.

«Не думаю, что они будут посылать айфоны и еще что-то, скорее всего, это будут какие-то приятности. Грустно это все», - заключила депутат.

Ранее немецкая таможня предупредила о запрете на ввоз товаров различного характера из России. Сотрудники ведомства конфискуют рождественские посылки, если те не будут отвечать всем многочисленным «требованиям».

Германия Таможня Россия Новый год
17 декабря 2023, 16:23
Планы Запада обрушить экономику России не сработали
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Западные элиты рассчитывали обрушить экономику, политическую и социальную системы РФ. Их планы не сработали, заявил президент Владимир Путин на XXI Съезде «Единой России».

Общество и ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость, страна из года в год шла к суверенитету, подчеркнул Путин. Он напомнил, что Россия - свободное и суверенное государство.

«Народ в России был и будет единственным источником власти. Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты», - добавил президент.

Сейчас стоит важнейшая задача - повысить эффективность всех уровней публичной власти, заявил Путин. Также предстоит и дальше совершенствовать демократические институты государства.

На прямой линии 14 декабря президент подчеркнул, что Россия не может существовать без суверенитета. Важно укреплять обороноспособность страны и развивать парламентаризм, заключил Путин.

Россия Запад Владимир Путин Экономика
17 декабря 2023, 15:58
Экспорт вырос. Патрушев объяснил, заинтересована ли Россия в продлении зерновой сделки
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Российская сторона не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости».

Объемы экспорта зерна с учетом сворачивания сделки не упали, а несколько выросли, отметил министр.

«Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году», - рассказал Патрушев.

По его словам, Россия продолжит поставки своего зерна, поскольку оно имеет покупателя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия сохранила возможность возвращения в зерновую сделку при условии снятия всех санкций в отношении компаний агропромышленного комплекса. Дипломат добавила, что соглашение не оправдало заявленного изначально гуманитарного характера.

Экспорт Россия зерновая сделка
17 декабря 2023, 15:35
«Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
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Компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Об этом представители холдинга сообщили в Telegram-канале.

Заявка китайской стороны на поставку голубого топлива из России 16 декабря превысила суточные контрактные обязательства.

«„Газпром“ поставил все запрошенные объемы», - подчеркнули в компании.

Там также напомнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между CNPC и «Газпромом». Холдинг существенно увеличил объем поставок газа в КНР с середины сентября согласно подписанному ранее дополнительному соглашению.

Последний раз «Газпром» обновил исторический рекорд по поставкам голубого топлива в Китай 26 ноября. Конкретные цифры в компании не раскрывали.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия решила подписать в следующем году контракт по газу на 15 лет с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией.

Газ Рекорды Газпром Китай
17 декабря 2023, 15:15
Биатлониста из Норвегии отстранили от гонки Кубка мира из-за выстрела в отеле
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Олимпийского чемпиона из Норвегии Стурлу Легрейда отстранили от масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Причиной стало нарушение техники безопасности, сообщили на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Соответствующее решение приняли из-за использования спортсменом винтовки в гостинице, где находился состав норвежской команды. Легрейд выстрелил в отеле во время холостого тренажа, в результате никто не пострадал.

«Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу свои извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло», - сказал спортсмен.

Он назвал случившееся напоминанием о том, насколько важны процедуры обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что бывшая участница сборной России, биатлонистка Дарья Виролайнен впервые выступит на Кубке мира за Финляндию. Она стала участницей второго этапа в Австрии и третьего в - Швейцарии.

Спортсмены Норвегия Биатлон

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