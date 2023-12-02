Германию уличили в стремлении сократить взносы в фонд для военной помощи Украине

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«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов <…> в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», - отметили в конфиденциальном документе из Берлина, оказавшемся в распоряжении издания.

ФРГ потребовала засчитывать предоставление техники как вклад страны Евросоюза в фонд, поддерживающий Украину, указали в газете.

Внести изменения в работу организации собирается и Франция. Она планирует добиться от фонда прекращения поставок оружия из запасов. Франция также предложила направить больше сил на совместные закупки у европейских производителей вооружений.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала внешнюю политику ФРГ , касающуюся финансирования ВСУ. Она назвала Украину бездонной бочкой и напомнила, что Германия уже выделила стране 60 миллиардов евро.