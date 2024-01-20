20 января 2024, 10:09

Германию сравнили с усталым человеком

Global Look Press
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Текущее экономическое состояние Германии позволяет сравнить ее с человеком, который устал после короткой ночи. Об этом на международном экономическом форуме в Давосе сказал глава немецкого Минфина Кристиан Линднер.

Таким образом он ответил на сравнение страны с «больным человеком Европы». Этот термин к Германии применяли в начале XXI века, когда начались снижение экспортных поставок и рост безработицы.

«Сейчас Германия похожа на усталого человека после короткой ночи», - сказал министр.

В 2023 году ВВП ФРГ снизился на 0,3% к показателям годом ранее. Федеральное статистическое агентство отмечало, что инфляция находится на уровне 5,9%, тогда как потребительские цены очень сильно выросли.

Министр экономики Германии Роберт Хабек объяснял, что бюджет страны испытывает серьезную нагрузку из-за поддержки Украины. По его словам, выделенные средства не возвращаются в немецкую экономику.

Германия Экономика
20 января 2024, 09:53
Зеленский стал винить Запад в предательстве
Global Look Press
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Поведение президента Украины Владимира Зеленского в Давосе говорит о том, что он винит западные страны в предательстве. Такое мнение высказал полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Он выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который <…> в глубине души думает, что его предают», - заявил военный аналитик.

Уилкерсон подчеркнул, что на это указывает язык тела Зеленского. Президент Украины верил всему, что ему говорили в НАТО, США и Великобритании. Но ему обещали безумные вещи или вообще лгали, добавил эксперт.

Зеленский принял участие в проходившем в Швейцарии экономическом форуме. На площадке мероприятия он встретился с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном и генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Украинский президент вел себя очень сдержанно, не обращался к странам с просьбой о выделении военной помощи для нужд ВСУ. В администрации Джо Байдена оценили эту перемену в Зеленском , учитывая, каким напористым и требовательным он был в прошлом.

США Владимир Зеленский Запад
20 января 2024, 08:03
Грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%
РИА «Новости»
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Конфликт Запада с хуситами в Красном море привел к тому, что грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%. Об этом РИА «Новости» заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.

По его словам, нападения на американские корабли показали, что быстро ликвидировать угрозы со стороны хуситов не получится. Ситуация будет иметь серьезные последствия в среднесрочной перспективе. Уже сейчас грузопоток через Суэцкий канал заметно упал, а морской импорт в Европу резко сократился.

«Подскочила стоимость фрахта», - добавил он.

Наджаров подчеркнул, что нападения хуситов серьезнее, чем грабежи сомалийских пиратов. Йеменские повстанцы - военная сила, а не африканская банда.

С учетом этих рисков страховщики не хотят страховать суда, которые идут через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот конфликт отразится на Египте и Европе, подытожил эксперт.

Ранее хуситы дважды атаковали военный корабль ВМС США в ответ на удары по их позициям.

Военные Корабли
20 января 2024, 07:51
Администрация Байдена осталась довольна сдержанностью Зеленского в Давосе
РИА «Новости»
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В администрации президента США Джо Байдена остались довольны «смиренностью» Владимира Зеленского во время его участия на форуме в Давосе. Украинский лидер не делал публичных заявлений о предоставлении военной помощи. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источника.

В администрации президента США Джо Байдена остались довольны «смиренностью» Владимира Зеленского во время его участия на форуме в Давосе. Украинский лидер не делал публичных заявлений о предоставлении военной помощи. Об этом сообщил телеканал NBC News , ссылаясь на источника.

Обычно энергичный Зеленский был сдержанным, отметил собеседник телеканала.

«Эту перемену оценили в администрации Байдена, поскольку некоторые чиновники считали, что он был чрезмерно уверен в себе в прошлом», - добавил он.

Форум проходил в восточной Швейцарии с 15 по 19 января. Зеленский впервые с февраля 2022 года принял участие в мероприятии. До этого президент Украины использовал любую площадку для призыва к западным странам с требованием передать как можно больше военной помощи для нужд ВСУ.

Зеленский вел себя в Давосе так, как будто на Западе его предал и, заявил ранее бывший советник главы Госдепа США Лоуренс Уилкерсон. Во всем его поведении была видна обида и разочарование, подытожил он.

США Владимир Зеленский
20 января 2024, 07:36
Риттер объяснил, почему Запад не спешит передавать Киеву F-16
РИА «Новости»
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Западные страны вряд ли передадут Украине истребители F-16 американского производства, поскольку не верят в его победу над Россией. Политики не хотят тратить впустую военные ресурсы. Такое мнение РИА «Новости» высказал офицер разведки в отставке Скотт Риттер.

В Минобороны Дании ранее сообщили, что отправка первых истребителей F-16 для ВСУ задерживается на полгода. Риттер считает, что за этот срок исход украинского конфликта будет окончательно ясен.

«Последняя вещь, которая нужна Западу, - предоставить F-16 и видеть, что их сбивают», - пояснил собеседник агентства.

Риттер усомнился, что у российской армии нет средств, чтобы бороться с американскими самолетами. Тот факт, что Запад затягивает передачу самолетов, объясняется нежеланием «спустить в трубу» технику на миллиарды долларов. Но, подчеркнул он, даже если Киев получит F-16, то их будет мало, эти самолеты не смогут повлиять на ситуацию.

Ранее в командовании ВСУ признали, что содержать F-16 Украине будет очень сложно. Для такой техники нужна хорошая инфраструктура, которой у Киева нет.

Самолеты Киев Запад

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