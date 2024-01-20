Германию сравнили с усталым человеком

Читайте нас в:

Таким образом он ответил на сравнение страны с «больным человеком Европы». Этот термин к Германии применяли в начале XXI века, когда начались снижение экспортных поставок и рост безработицы.

«Сейчас Германия похожа на усталого человека после короткой ночи», - сказал министр.

В 2023 году ВВП ФРГ снизился на 0,3% к показателям годом ранее. Федеральное статистическое агентство отмечало, что инфляция находится на уровне 5,9%, тогда как потребительские цены очень сильно выросли.

Министр экономики Германии Роберт Хабек объяснял, что бюджет страны испытывает серьезную нагрузку из-за поддержки Украины. По его словам, выделенные средства не возвращаются в немецкую экономику.