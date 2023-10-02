Германию предупредили о «страшной» расплате за антироссийскую политику
Санкционная политика потерпела крах, Россия справилась с последствиями ограничений. На этом фоне в Германии назрели экономический и политический кризисы. ФРГ ощутит серьезные последствия своих недружественных решений, предупредил на сайте Newsweek историк Тарик Сирил Амар.
«За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придется заплатить страшную цену», - заявил он.
Введенные Европой санкции против России , по словам специалиста, не принесли ожидаемого эффекта. Страна справилась с давлением, ее экономика устояла и даже показала рост , в отличие от Германии.
Именно последняя может «споткнуться», заявил Тарик Сирил Амар. В ФРГ назрели экономический и политический кризисы. Немцы, во-первых, увидели, что власти Германии в угоду Западу пожертвовали своими жизненно важными интересами. Во-вторых, страна, по мнению историка, утратила суверенитет. В-третьих, произошли экономический спад и рецессия.
Армия Германии закупит в Израиле системы противоракетной обороны Arrow 3. Журнал Focus связал это с украинским конфликтом.