Германию обвинили в разжигании третьей мировой войны
Германия разжигает новую мировую войну, как это было в прошлом. Таким образом глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов оценил появление в Сети записи разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ракетам Taurus. Его слова привело РИА «Новости».
«Германия может стать виновницей третьей мировой войны. Как когда-то ФРГ развязала Первую и Вторую мировые войны», - напомнил эксперт.
Смирнов подчеркнул, что нынешняя политика Германии может привести к очередному глобальному конфликту. Разговоры немецких военных лишь подтверждают, что у руководства бундесвера появились идеи о вседозволенности и мировом господстве.
В МИД России заявили, что противоположная реакция канцлера Олафа Шольца и некоторых представителей бундестага на утечку записи показала: в Германии нет единой власти. Представитель ведомства Мария Захарова указала на разрыв между руководством и народом, отсутствие диалога между ними.