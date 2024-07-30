По словам автора, Германия готова предоставить свои порты, автострады и железные дороги для продвижения войск Североатлантического альянса к восточным границам. С учетом огромного количества оружия и задействованных транспортных средств переброска сил займет около трех месяцев, оценил Боснич.

«Подобные заявления, а также беспрецедентное количество живой силы, вооружений и военной техники свидетельствуют о том, что НАТО не только стремится подготовиться к войне, но и планирует ее начать», - написал аналитик.

Автор отметил, что заявление властей Германии об использовании гражданской инфраструктуры в военных целях сделает ее законной целью для ударов российским высокоточным оружием, которое очень быстро превратит ее в руины.

По словам Боснича, вместо того, чтобы прислушиваться к предупреждениям российских властей, которые неоднократно предупреждали об опасности такого поведения, страны Евросоюза рассматривают возвращение обязательного воинского призыва, что превратит блок в настоящую военную структуру, которая сольется с НАТО или станет самостоятельным игроком на мировой арене.

О подготовке Запада к войне против России ранее заявлял президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что своей целью мировые игроки поставили разделение захваченной территории страны, чтобы получить доступ к ее ресурсам. Оценивая шансы на победу Вучич заявил, что сейчас Запад не готов к подобным шагам, но подготовку при этом не прекращает.