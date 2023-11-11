11 ноября 2023, 18:57

Германия захотела удвоить военную помощь Украине

РИА «Новости»
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Правительство ФРГ в 2024 году намерено увеличить военную помощь Украине в два раза. Об этом сообщило издание Bild.

По информации источника, в государственный бюджет на 2024 год немецкое министерство финансов изначально заложило четыре миллиарда евро. Минобороны решило увеличить эту сумму на пять миллиардов, но Минфин согласился только на четыре.

На следующей неделе комитет бундестага по бюджету рассмотрит соответствующие поправки в бюджетный план на следующий год.

Если изменения в бюджет примут, то впервые с 1991 года расходы Германии на оборону достигнут 2,1% от ВВП и станут соответствовать квоте НАТО в 2%.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что страна и ее союзники продолжат делать все возможное для военной поддержки Украины. Он выразил надежду, что США также не перестанут помогать киевскому режиму.

Глава европейской дипломат Жозеп Боррель призвал Евросоюз готовиться политически компенсировать сокращение поддержки Украины со стороны США.

Германия Украина
11 ноября 2023, 19:02
Глава Палестины предложил провести выборы на всех территориях, включая Иерусалим
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Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие президентские и парламентские выборы. Голосование может пройти на всех территориях страны, в том числе в Иерусалиме, сообщило РИА «Новости».

«Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях», - указал Аббас в ходе открытия внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Палестинский лидер также призвал международное сообщество поддержать руководство страны для осуществления его деятельности в пределах государства, а также для восстановления сектора Газа.

Кроме того, Аббас выступил с требованием предоставить государству гарантии и график решения проблемы палестинских беженцев, которых Израиль изгнал с законных земель.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к немедленному снятию блокады с сектора Газа. Он также указал на важность разработки гуманитарного механизма для обеспечения непрерывного поступление помощи на территорию анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 18:34
Глава Минобороны Хорватии попал в смертельное ДТП
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Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на трассе DC-55 около выезда из города Винковци утром в субботу, 11 ноября. Баножич двигался на личном автомобиле.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля главы Минобороны Марио Баножича и микроавтобуса, водитель которого погиб в результате столкновения», - уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что прокуратура начала расследование по факту аварии, идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

Издание Associated Press уточнило, что Баножич в ДТП получил травму головы, его отправили в больницу. Во время прибытия медиков министр находился в сознании.

По предварительной информации, в этот день глава хорватского оборонного ведомства отправился на охоту.

ДТП
11 ноября 2023, 17:17
Президент Ирана Раиси призвал к безоговорочному снятию блокады с Газы
РИА «Новости»
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Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к немедленному снятию блокады с сектора Газа. Он также указал на необходимость разблокировки контрольно-пропускного пункта «Рафах» без условий и ограничений, сообщил ТАСС.

«Необходимо <…> безоговорочно открыть контрольно-пропускной пункт „Рафах“ в сотрудничестве с нашими братьями из Египта для доставки помощи, продовольствия и медикаментов», - указал иранский лидер на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

Раиси обратил внимание, что страны обязаны разработать гуманитарный механизм для обеспечения непрерывного поступление помощи на территорию анклава.

Президент Ирана также призвал вооружить палестинцев для борьбы с израильским государством. Такое решение Раиси объяснил вероятным продолжением боевых действий в Газе и помощью мирному населению с оккупацией.

«Если военные преступления <…> продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу», - указал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Запад обязан полностью компенсировать жителям Палестины причиненный Израилем ущерб. Он также сообщил о готовности своего государства внести вклад в работу механизма стран-гарантов.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 16:37
Эрдоган призвал Запад компенсировать ущерб сектору Газа от действий Израиля
РИА «Новости»
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Запад должен полностью компенсировать палестинскому народу весь причиненный ущерб от действий Израиля. Об этом на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировал ТАСС.

«Западные страны обязаны компенсировать палестинскому народу весь урон, который ему причинил Израиль», - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести весомый вклад в работу механизма государств - гарантов для Палестины.

«[На Западе] только и говорят о свободе и правах человека, но перед лицом убийств палестинцев они хранят молчание», - добавил турецкий лидер.

Также он выразил мнение, что главной задачей в зоне конфликта на сегодняшний день является надежное прекращение огня.

«Нужно прекратить боевые действия для начала процесса бесперебойной доставки гуманитарной помощи», - заключил политик.

Ранее Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в секторе Газа.

Турция Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины

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