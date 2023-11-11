Германия захотела удвоить военную помощь Украине

По информации источника, в государственный бюджет на 2024 год немецкое министерство финансов изначально заложило четыре миллиарда евро. Минобороны решило увеличить эту сумму на пять миллиардов, но Минфин согласился только на четыре.

На следующей неделе комитет бундестага по бюджету рассмотрит соответствующие поправки в бюджетный план на следующий год.

Если изменения в бюджет примут, то впервые с 1991 года расходы Германии на оборону достигнут 2,1% от ВВП и станут соответствовать квоте НАТО в 2%.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что страна и ее союзники продолжат делать все возможное для военной поддержки Украины. Он выразил надежду, что США также не перестанут помогать киевскому режиму.

Глава европейской дипломат Жозеп Боррель призвал Евросоюз готовиться политически компенсировать сокращение поддержки Украины со стороны США.