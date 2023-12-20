20 декабря 2023, 14:10

Германия захотела пополнить бюджет за счет замороженных российских активов

РИА «Новости»
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Немецкий генпрокурор Питер Франк решил конфисковать замороженные активы России, размер которых превышает €720 миллионов, и направить их в бюджет ФРГ. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, Генпрокуратура ФРГ уже подала запрос в Верховный земельный суд Франкфурта-на-Майне. Отмечается, что подобных прецедентов еще не было.

Как написали «Известия» , немецкие власти заморозили активы российских компаний, который попали под санкции ЕС. Однако некоторые из бизнесменов попытались вернуть средства. Чтобы предотвратить это, прокуратура решила перевести средства в бюджет страны.

Известно, что порядка €720 миллионов «дочка» Московской фондовой биржи разместила в дочерней компании американского банка JP Morgan в Германии. Но после введения антироссийских санкций средства оказались заблокированы на счетах.

Ранее в США нашли способ передачи принадлежащих России средств в пользу Украины. Замороженные активы предложили перечислить Киеву через Всемирный банк и (ЕБРР).

Немецкий генпрокурор Питер Франк решил конфисковать замороженные активы России, размер которых превышает €720 миллионов, и направить их в бюджет ФРГ. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Германия Россия
20 декабря 2023, 14:44
Украине объяснили, при каких условиях у нее появится шанс на переговоры с Россией
РИА «Новости»
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У ВСУ мало шансов вернуть какие-либо территории, поэтому Украина может лишь угрожать применением дронов и ракет, чтобы вести переговоры с Россией в 2025 году. Об этом написала газета The New York Times.

По данным издания, Украине еще долго придется ждать помощь со стороны западных союзников. На фоне этого некоторые американские военачальники рекомендуют властям страны следовать стратегии «Удерживай и наращивай». Речь идет об удержании территорий и наращивании собственного производства оружия.

NYT подчеркнула, что целью ВСУ будет «создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности». Благодаря этому у Украины появится шанс для содержательных переговоров в 2024 или в 2025 годах.

Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет предпосылок для начала мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продвигаемая Украиной «формула мира» обсуждается без участия России, что само по себе является абсурдом.

Россия Украина
20 декабря 2023, 13:17
Россия направила семнадцатый борт с гуманитарной помощью жителям Газы
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Специальный борт МЧС России доставит 18 тонн гуманитарной помощи жителям Газы. В самолет Ил-76 погрузили медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

Борт доставит груз в аэропорт египетского города Эль-Ариш, где гуманитарную помощь передадут представителям общества Красного Полумесяца, которые доставят ее в сектор Газа.

В минувший понедельник, 18 декабря, глава МЧС Александр Куренков объявил о завершении эвакуации россиян из сектора Газа. Он подчеркнул, что домой уже вернули более 1000 человек, в том числе 470 детей. В заключительную группу, которую уже эвакуировали в Египет, вошли 73 человека.

Оперативная группа МЧС приступила к работе по эвакуации россиян из сектора Газа 3 ноября. Спасатели встречали соотечественников и их семьи на пункте пропуска «Рафах», откуда автобусами довозили их до Каира, а после отправляли в Москву.

МЧС РФ Россия Палестина
20 декабря 2023, 13:06
Кремль сообщил о подготовке визита в Москву президента Венесуэлы Мадуро
Global Look Press
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Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится на стадии согласования. Окончательные сроки пока не установлены. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что точно может сказать, что до конца года лидера латиноамериканской страны в России не ждут.

«Можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится», - заявил Песков.

Как напомнило РИА «Новости» , с анонсом визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву ранее выступил советник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он заявил, что, предварительно, поездка может произойти в декабре, но это не окончательный срок.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вернулся в мировую повестку после возобновления спора с соседней Гайаной о принадлежности территории Эссекибо. Он даже провел референдум о присоединении спорного участка к Венесуэле. Тогда же весь мир заговорил о возможном новом конфликте.

Но лидеры Гайаны и Венесуэлы в ходе переговоров договорились разрешить спор без применения силы. Принадлежность Эссекибо определят в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

Дмитрий Песков Венесуэла Николас Мадуро Международные отношения Россия
20 декабря 2023, 12:52
Бегемот индийского зоопарка разорвал вошедшего к нему в клетку сотрудника
Unsplash
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Нападением бегемота обернулась уборка клетки для сотрудников зоопарка в индийском городе Лакхнау. Одного из смотрителей животное растерзало на месте, второй получил серьезные травмы, но смог убежать. Об этом сообщила газета The Indian Express.

Все произошло утром в понедельник, 18 декабря. Двое сотрудников зоопарка вошли в клетку бегемота недавно доставленного из Канпура, чтобы убрать клетку. Но животному не понравились незваные гости и он напал на мужчин.

Погибшего опознали. Им оказался Сурадж, который работал в зоопарке более 10 лет. Пострадавшего зовут Раджу. Он до сих пор находится в больнице. Врачи заявили, что состояние пациента стабильное и угрозы его жизни нет.

Директор зоопарка Адити Шарма объявила о проведении служебного расследования.

Она пояснила, что по инструкции сотрудники прежде перед заходом в клетки для уборки загоняют крупных и хищных животных в специальный закрывающийся загон. Но в этот раз по неизвестной причине этого не сделали.

В ходе расследования руководитель зоопарка установит все обстоятельства происшествия.

В начале октября носорог зоопарка в австрийском Зальцбурге убил сотрудницу, которая зашла в вольер, чтобы намазать его средством от насекомых. Свидетелем происшествия стал еще один смотритель, который пытался отогнать животное, но он переключился на него. Пострадавшего забрали в больницу прибывшие на место происшествия медики.

Индия Животные Зоопарки

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