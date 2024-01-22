22 января 2024, 18:10

Германия выйдет из Евросоюза в случае прихода партии АдГ к власти

Pxhere
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Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit. Такое заявление сделала ее лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times.

«Если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить людям решать, как это сделала Великобритания», - сказала Вайдель.

Она добавила, что партия могла бы провести референдум по «Декзиту» - выходу Германии из Евросоюза. АдГ стремится устранить «дефицит демократии» и ограничить полномочия Европейской комиссии.

Издание отметило, что эта идея нарушает большое табу в Германии, где основные партии настроены истово проевропейски. Подавляющее большинство немцев проголосовали бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Внутренняя разведка Германии объявила значительную часть партии АдГ экстремистской и установила наблюдение над некоторыми ее чиновниками, говорится в публикации.

«Альтернативу для Германии» создали в 2013 году консервативные экономисты, недовольные финансовой помощью еврозоны во время кризиса суверенного долга. Но позже ее деятельность стала направлена на создание антииммиграционной и антиправительственной платформы. Как говорила Вайдель, главными приоритетами АдГ в правительстве будут пограничный контроль и депортация иностранных преступников.

Ранее почти 150 тысяч человек в ФРГ вышли на протесты против правоэкстремизма и партии АдГ. Поводом для демонстрация стала статья, где написали о конференции ультраправых политиков, обсуждающих возможности депортации из страны мигрантов в страны Африки.

Германия Великобритания Мигранты Протесты Евросоюз Референдум
22 января 2024, 18:41
Пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета удалось выжить благодаря одной хитрости
Pxhere
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Пилоты Falcon 10, разбившегося в Афганистане, выжили благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета, написал Telegram-канал Shot. Как рассказали ему авиаэксперты, из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.

«Перед моментом трагедии пилоты подняли нос самолета на 15–20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они не сделали этого, то самолет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, находившиеся на борту», - пояснили авторы канала.

Предварительно, у самолета отказали два двигателя, но судно могло пролететь еще 150 километров. Пилоты запросили посадку в таджикистанском аэропорту, но все равно пытались найти в горах место для аварийной посадки. Тем не менее Falcon 10 сумели посадить, в противном случае погибли бы все.

Как писал kp.ru , по другой версии, экипаж неправильно рассчитал запас топлива. Сейчас из-за экономии не разрешают брать его с собой или заливать лишнее. Самолет, на борту которого были россияне, вылетел из Патайи, дозаправился в Индии в аэропорту Гая и дальше должен был через Пакистан добраться до Таджикистана.

Выжили четверо членов экипажа, погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой». Сейчас пострадавшие находятся в Кабуле, российские дипломаты уже встретились с ними. Тела погибших в Афганистане россиян доставят в Кабул 23–24 января.

Афганистан Катастрофы Индия Топливо Самолеты
22 января 2024, 18:39
«Друзья мало знают о нас». Казахстан отреагировал на слова Канделаки о русском языке в стране
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил в страну директора ТНТ Тину Канделаки после ее слов о положении русского языка в республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», - сказал Смадияров.

Он призвал продолжить общую работу двух государств вместо того, чтобы выдумать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях. Дипломат добавил, что Канделаки пока не включали в перечень иностранцев, которым запретили въезд в Казахстан из-за негативных высказываний о стране.

При этом Смадияров добавил, что директор ТНТ вряд ли посетит Казахстан. Но если она решит приехать , ее, скорее всего, не пустят.

Ранее власти республики пообещали продолжить обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа в Казахстане, сообщил RT.

Казахстан Русский язык
22 января 2024, 17:47
Польша окончательно отказалась от иска к России в ЕСПЧ по делу о крушении самолета под Смоленском
РИА «Новости»
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Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу о крушении самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Сообщение об этом опубликовал польский МИД.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года», - процитировало МИД Польши РИА «Новости».

Речь идет о договоре, который подписал являвшийся тогда главой МИД Польши Збигнев Рау, тогдашний председатель подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревич и адвокат, представляющий Emmerson Consulting International Ltdгосподином, Бен Эммерсон. По соглашению, юридическая контора Эммерсона должна была подготовить иск в ЕСПЧ почти на 250 тысяч долларов. Предполагалось привлечь Россию к ответственности за то, что она якобы нарушила права человека в связи с авиакатастрофой.

О том, что правительство Польши намерено отказаться от судебной тяжбы с Россией из-за неоправданных расходов, ранее заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Погибли почти 100 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с женой. По делу о катастрофе хотели арестовать трех российских диспетчеров.

Суд Авиакатастрофы Самолеты Россия Польша
22 января 2024, 16:10
Почти 50 тысяч британских предприятий оказались на грани банкротства
Unsplash
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Многие предприятия в Великобритании оказались в критической финансовой ситуации. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Всего более 47 тысяч предприятий страны близки к банкротству. По данным газеты, число заводов в критической финансовой ситуации растет уже второй квартал подряд. На тяжелое положение британских производителей влияют высокая инфляция и процентные ставки, которые только увеличивают расходы и «ослабляют потребительские настроения».

Компания Begbies Traynor Red Flag Alert, занимающаяся измерением базовых финансовых состояний предприятий, подготовила отчет. Согласно ему, по сравнению с прошлым кварталом количество заводов на грани банкротства выросло на 25,9%.

«В результате чего к началу 2024 года в Великобритании более 47 тысяч предприятий будут близки к краху», - уточнили авторы статьи.

В Госдуму внесли проект закона о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года. В тексте отметили, что оно несет «преимущественно одностороннюю направленность», тогда как соразмерной выгоды для РФ в нем нет.

Великобритания Законы Заводы

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