18 апреля 2024, 18:50

Германия выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда

РИА «Новости»
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Германия игнорирует требование России признать геноцидом преступления нацистов, которые произошли на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых „фабрик смерти“», - отменила Захарова.

Захарова отметила, что Россия расценивает это как очередной провокационный шаг со стороны Германии. Более того, это унижение исторической памяти и правды о войне. Но немецким властям не удастся отмолчаться и уйти от ответа.

Ранее Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева. Это произошло после того, как двух человек заподозрили в шпионаже по заказу российских спецслужб и задержали в Байроте. Ранее посольство России в Германии сообщало, что не получало официальных данных о задержании граждан.

Германия Преступления Мария Захарова Войны Россия
18 апреля 2024, 18:42
«Церемониться не будет». Россия решительно ответит в случае конфискации ее активов
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Россия решительно ответит Западу на возможную конфискацию своих активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, те, кто решится на приобретение таких финансовых инструментов, рискуют попасть под контрсанкции «с далеко идущими последствиями». Ответные действия могут распространяться на западные средства, значительные объемы которых есть у России, констатировала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконным любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом. Поводом для заявления стало появление информации об аресте виллы российского бизнесмена Артура Очеретного во Франции.

Мария Захарова Россия Запад МИД РФ
18 апреля 2024, 18:27
Посла России вызвали в МИД Германии — СМИ
РИА «Новости»
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МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева после задержания в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило немецкое издание Bild, сославшись на источники.

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева после задержания в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило немецкое издание Bild , сославшись на источники.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок <…> вызвала российского посла», - говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что двух русских немцев заподозрили в шпионаже по заказу российских спецслужб и задержали в Байроте. Отмечалось, что мужчины, якобы завербованные в 2023 году для саботажа путей поставок оружия на Украину, выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. Одному из подозреваемых 37 лет, второму 39. Генпрокуратура Германии подтвердила задержание.

Днем 18 апреля посольство России в Германии в ответ на запрос журналистов информировало о том, что не получало официальных данных о задержании россиян.

Германия Задержания Дипломатия МИД РФ
18 апреля 2024, 17:27
Аргентина попросила о статусе глобального партнера НАТО
Global Look Press
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Аргентина пожелала стать глобальным партнером НАТО и официально объявила о соответствующих намерениях. Об этом в соцсети Х написал министр обороны страны Луис Петри.

«Я встретился с замгенсекретаря НАТО и представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации», - сообщил он.

Страна пытается восстановить связи с альянсом ради модернизации своей армии по его стандартам, уточнил Петри.

Курс на партнерство с Западом и США Аргентина взяла после победы Хавьера Милея на президентских выборах в декабре 2023 года. Он заявлял, что укрепление связей с США - лучший способ защитить суверенитет Аргентины.

Новый лидер страны решил полностью сменить курс ее развития, подготовив более 300 поправок к нормативным актам и законам. Некоторые меры были весьма жесткими : Хавьер предложил из соображений экономии урезать количество министерств вдвое, заморозить государственные инфраструктурные проекты и сократить энергетические и транспортные субсидии.

Аргентина НАТО
18 апреля 2024, 15:15
Более 600 нефтедобывающих скважин в Казахстане приостановили работу из-за паводков
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В Казахстане приостановили работу 634 нефтедобывающих скважин из-за трудной ситуации с паводками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

«В результате паводковой ситуации в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях была приостановлена работа 634 скважин», - указали в Минэнергетики.

Общие потери нефти из-за паводковой ситуации составили 16 тысяч тонн. По состоянию на 18 апреля, работу 141 скважин уже восстановили. При этом добыча сырья на 493 участках пока что приостановлена.

Компании откачивают воду насосами. Также проводят герметизацию скважин и строят противопаводковые укрепления.

Трассу из Тюменской области в Казахстан из-за сложной ситуации с паводком перекрыли. Вода уже дошла до дороги. Дежурные инспекторы ДПС сообщают водителям об опасности и предлагают альтернативные маршруты.

Казахстан Паводки Нефть

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