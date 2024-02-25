25 февраля 2024, 17:05

Германия вслед за Испанией заподозрила Россию в причастности к смерти Кузьминова

Соцсети
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МВД Германии заподозрило Россию в причастности к убийству летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом глава ведомства Нэнси Фезер заявила газете Bild.

Органы безопасности ФРГ контактируют с испанскими властями по вопросам расследования этого преступления. Оно идет «полным ходом», подчеркнула Фезер.

«Подозрения очевидны: согласно известным на данный момент обстоятельствам, речь может идти о государственном терроризме», - добавила она.

По словам главы МВД Германии, все выступающие против российского «режима» якобы подвергают себя опасности, а Германия охотно предоставляет им политическое убежище.

В 2023 году Максим Кузьминов угнал на Украину российский военный вертолет и скрылся. В конце февраля 2024 года стало известно, что его убили в Испании , куда он въехал по фальшивому украинскому паспорту , мечтая начать новую жизнь. Испанские спецслужбы также обвиняли Россию в причастности к расправе над Кузьминовым.

Германия Убийства Россия Испания
25 февраля 2024, 17:33
Цены на электричество и топливо взлетели в ФРГ на фоне кризиса
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Электроэнергия, отопление и бензин в Германии подорожали за последние три года на 41%. Причиной роста цен стал энергетический кризис, сообщило издание Bergedorfer Zeitung.

Исследование потребительского портала Verivox показало, что в 2021 году траты семьи из трех человек на эти нужды составляли 3772 евро в год, сейчас расходы достигли отметки в 5306 евро.

В материале сказано, что к росту цен привел глобальный энергетический кризис, который стал более ярко выраженным после начала спецоперации России на Украине. Два года назад Германия перестала получать дешевый российский газ, нефть и уголь. Сейчас оба газопровода «Северный поток» не работают.

Ранее глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил о бесполезности поставок оружия на Украину. Он пояснил, что боеприпасы не помогут украинской стороне одержать победу на Россией.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Газ Отопление
25 февраля 2024, 16:18
Шри-Ланка проведет расследование из-за отказа в продлении виз россиянам
Unsplash
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Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование после заявления о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам. Об этом сообщило издание Ada Derana.

«Викремесингхе распорядился расследовать уведомление, выданное российским и украинским туристам, требующее от них покинуть страну в течение 14 дней», - написали авторы материала.

Правительство Шри-Ланки официально не отменяло продления виз туристам, находившимся в стране с февраля 2022 года.

О том, что Шри-Ланка перестанет продлевать туристические визы россиянам и украинцам, сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харшу Илукпития. Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало постоянно проживающим в стране россиянам вернуться на родину.

Визы Шри-Ланка Россия
25 февраля 2024, 15:00
Израиль назвал потери ЦАХАЛ с начала наземной операции в Газе
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Потери Израиля с начала эскалации конфликта в секторе Газа составили 579 военнослужащих. Из них 240 погибли во время наземной операции в палестинском анклаве. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Представители израильских войск также назвали имена еще двух военнослужащих, которые погибли в сражениях с группировкой ХАМАС на юге сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распространил среди членов кабмина предложение о послевоенном урегулировании в палестинском анклаве. О плане, который станет основой для дискуссий, проинформировал советник главы правительства Дмитрий Гендельман. Документ подразумевает проведение боев в регионе до завершения всех целей военной операции. Согласно предложению, ЦАХАЛ вернет заложников и ликвидирует властную инфраструктуру ХАМАС, но сохранит свою «оперативную свободу» в анклаве. Израиль также планирует создать «зону безопасности» рядом с границей сектора Газа.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
25 февраля 2024, 14:57
«Главное за неделю» в диалогах Платона
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Сократ и Хармид подвели итоги недели. Записал Платон Беседин.

Сократ: Что видели мы на этой неделе, мой друг Хармид? Как бы обозначил ты это одним единственным словом? Хармид: Непонимание - вот это слово, Сократ.

Сократ: Соглашусь, мой друг, соглашусь. Эти люди, которые зовутся современными людьми, живут в очень странное время. Они уже не в силах отличить, где правда, а где ложь.

Хармид: Все так, Сократ, но не только их в этом вина. Правда стала неотличима от лжи - любое изображение, картинку можно подделать. Так как быть уверенным в том, что видишь? Сократ: Они называют это симуляцией и миром постправды - слышал же ты такие слова, мой друг? Хармид: Конечно, слышал, мой друг. И их принимаю и понимаю. Но легче ли нам от того, что мы проговариваем это вслух? Дает ли нам это понимание того, как поступать правильно, точно? Сократ: Нет, отнюдь. Поток знания стал незнанием - и в нем мы не в силах сортировать факты, мы не можем отобрать главное, выделить его, отделить те самые зерна от плевел, а главное, мы ни в чем никогда не можем быть уверены. Как оно там на самом деле? Хармид: И люди получают из потока не знание, а эмоции, так чтобы напугать или возбудить себя. Это похоже на эмоциональную иглу - так они это называют.

Сократ: Все верно, мой друг. Люди жадны до информации, но в той и априори не может быть сути - они питаются страхами и страстями, не в силах соскочить с эмоциональной иглы. И становится важно не то, что правдиво, а лишь то, что возбуждает… Хармид: И что укладывается, вписывается в их картину мира, Сократ.

Сократ: Именно так, именно! Люди не хотят правды. Оттого они точно знают, какой населенный пункт под кем в бойне и кто сбил самолет, а кто разрушил здание. Как оно там на самом деле, нет никому дела. Поэтому в реальности, если есть реальность, никто ничего не знает.

Хармид: Это приводит к тому, мой друг, что у каждого создается не просто своя картина мира, но своя система координат. И это опасно. Потому что так разделяется народ.

Сократ: Они называют это свободой мнений, свободой самовыражения, но, на самом деле, это тюрьма, потому что никто не способен понять друг друга. И это тоже война, мой друг.

Хармид: так что делать, дабы в ней победить, Сократ? Сократ: Оберегать правду - как бы идеалистически и даже наивно это бы ни звучало. Оберегать и доносить ее до других - быть честным со своим народом. Ведь если ты не говоришь с ним, то с ним станут говорить другие. Вот тогда ты проиграл.

Хармид: Рискованный путь, Сократ.

Сократ: Рискованный, да, но единственно верный.

Хармид: Да будет так! Сократ: Так и будет!

Картины Тюрьмы Самолеты

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