Германия возмутилась отправляющей к ней беженцев Польшей

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Он пояснил, что немецкие пограничники вместе с коллегами из Швейцарии и Чехии приступили к совместному патрулированию.

«Более 70% всех беженцев, которые прибывают в Германию, раньше не были зарегистрированы, хотя практически все побывали в какой бы то ни было другой стране ЕС. В этой связи мы давно поддерживаем усилия по защите европейских внешних границ», - заявил Шольц.

По правилам Евросоюза убежище беженцу должна предоставить та страна, которая приняла его первой. Но на эту норму, по словам Шольца, сквозь пальцы смотрит Польша: она пропускает мигрантов через свою территорию, и люди попадают в Германию.

По данным газеты Bild , количество несанкционированных въездов в страну за первые семь месяцев 2023 года увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая тяжелая ситуация - на границе с Польшей.

Шольц уже подчеркивал, что не намерен оставлять без внимания поведение соседней страны , которая отказывается от регистрации мигрантов и занимается торговлей визами.