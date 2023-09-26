Германия вдвое сократит расходы на беженцев

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«После нескольких лет щедрых расходов власти ФРГ приняли решение сократить их на фоне высокой инфляции», - говорится в сообщении.

Немецкий парламент уже уведомил федеральные земли, что в 2024 году на содержание беженцев выделят 1,7 миллиарда евро. В 2023 году эта сумма составила 3,75 миллиарда.

Ранее крупнейший центр поддержки украинских беженцев закрыли в Польше. Воевода Тобиаш Боченьский заявлял, что содержать центр больше нет смысла. На момент закрытия в нем находились порядка 300 граждан Украины.

Также СМИ сообщали, что украинские беженцы начали переезжать из Польши в Германию , соблазнившись более высокими зарплатами и льготами.

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