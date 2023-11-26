Германия столкнулась с государственным кризисом

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«Это правительство Германии изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции», - сказал он.

Баварский премьер указал, что в вопросе государственного бюджета объявят чрезвычайное положение. По его словам, правящая коалиция не подготовила план для того, чтобы решить возникшие у страны трудности.

Зедер также отметил, что ранее введенная мера сдерживания стоимости электричества показала свою неэффективность, поэтому Германии нужно возобновить работу атомных электростанций.

Ранее немецкие власти решили расконсервировать несколько угольных теплоэлектростанций, чтобы предотвратить перебои с подачей энергии предстоящей зимой.