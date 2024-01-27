Германия стала ждать ошибки США, чтобы помириться с Россией

«Только и ждут [в Германии], пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под этого влияния Америки, восстановили <…> экономические связи с Россией», - заявил он.

По словам эксперта, Штаты использовали украинский конфликт для воспрепятствования тесным контактам России и ФРГ. У немецких политиков нет преимуществ от конфликта с РФ: они больше не имеют доступ к энергетическим ресурсам и потеряли позицию на важнейшем рынке для своих автомобилей.

«Немцы притворяются. [Канцлер ФРГ Олаф] Шольц притворяется, [глава Минобороны Борис] Писториус притворяется», - сказал Карасев.

Ранее в газете Financial Times заявили, что помощь Украине со стороны США «повисла на волоске». Это связано с победой экс-лидера Штатов Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне.