27 февраля 2024, 14:58

Германия сообщила о продолжении расследования диверсий на «Северных потоках»

РИА «Новости»
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Германия продолжает расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ФРГ Инес Петерсон.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что наше расследование продолжается», - отметила она.

Накануне полиция Дании заявила, что приостановила расследования взрывов на «Северных потоках» якобы из-за недостаточных оснований для уголовного дела.

Посол России Владимир Барбин отметил, что датское расследование не могло быть объективными и беспристрастным. А решение о его приостановке дипломат назвал ожидаемым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что власти страны неоднократно обращались к Дании для того, чтобы принять участие в расследовании диверсий. Но России отказывали. Песков также назвал абсурдным решение датской полиции о прекращении расследования взрывов на «Северных потоках».

Германия Северный поток
27 февраля 2024, 15:18
Российских пограничников призвали покинуть аэропорт Еревана
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Российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц, который находится в 15 километрах от Еревана. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Его слова привело РИА «Новости».

«Считаю, было бы правильнее, чтобы они ушли оттуда», - сказал политик.

По мнению Симоняна, Армения сама может защитить свои границы. Он подчеркнул, что из-за действий российских пограничников границы страны якобы становились более уязвимыми.

Спикер республиканского парламента пояснил, что не обсуждал этот вопрос. Однако, по его словам, такие переговоры могли состояться в кругу силовиков. Симонян обошел тему о том, предполагает ли уход российских пограничников вывод военнослужащих ВС РФ с базы в Армении.

«Обсудим - поймем», - заметил Симонян, призвав не бросаться в крайности.

В пятницу, 23 февраля, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна замораживает свое участие в ОДКБ из-за невыполнения сторонами договора о коллективной безопасности.

Армения Военные Россия
27 февраля 2024, 13:31
В США банда подростков угнала из салона девять внедорожников
Unsplash
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В городе Уокешо (штат Висконсин, США) банда из девяти подростков устроила налет на салон Range Rover. Добычей преступников стали девять внедорожников на общую сумму 583 тысячи долларов (54,2 миллиона рублей). О массовом угоне машин сообщил Fox News.

По данным канала, преступление подростки совершили 18 февраля около 06:00. Свои лица подростки скрывали под черными масками. Проникнув в салон, они нашли ключи от автомобилей и скрылись на них.

Причем один из угонщиков врезался в дверь, пытаясь сдать назад в помещении салона. Машина получила повреждения. Общая стоимость похищенных машин составляет 583 тысячи долларов (54,2 миллиона рублей).

Действия преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока правоохранителям удалось поймать только одного из подростков - 17-летний молодой человек попал в ДТП 25 февраля. Благодаря этому его и задержали.

По версии полиции, подростки могут входить в состав организованной преступной группировки, действующей в районе Чикаго.

США Машины
27 февраля 2024, 08:26
Сыну Дональда Трампа прислали конверт с неизвестным порошком
Unsplash
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Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком белого цвета. Об этом написало издание The Daily Beast.

Представитель Трампа-младшего пояснил, что власти пока не выяснили происхождение порошка. При этом его опасность также не подтвердилась.

По данным СМИ, сын экс-президента получил конверт, будучи дома во Флориде. Когда он его вскрыл, порошок разлетелся по комнате. Позднее к особняку Трампа-младшего подъехали машины скорой помощи и спасателей.

Это не первый случай, когда сыновьям Трампа угрожают. На прошлых выборах порошок в конверте получил его средний сын Эрик. Анализ подтвердил, что содержание пакета было безвредным. Аналогичные конверты приходили также в резиденцию политика.

Ранее Трамп заявил, что его оппонентов ждет возмездие.

США Дональд Трамп Машины
27 февраля 2024, 08:04
Гуттериш получил приглашение от Токаева на саммит ШОС в Казахстане
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генсека ООН Антониу Геттериша на саммит ШОС. Об этом главе международной организации сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Информация появилась на сайте МИД республики.

Гуттериш и Нуртлеу обсудили на встрече глобальные проблемы, а также углубление сотрудничества между странами региона. На повестке также стоял вопрос об учреждении в Алма-Ате центра ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана.

Генсек ООН поблагодарил лидера Казахстана за приглашение. Он высоко оценил усилия властей республики для продвижения развития и укрепления мира и безопасности в регионе.

Помимо встречи с Гуттеришем Нуртлеу также провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Последний отметил демократические преобразования в Казахстане, связанные с правами человека.

Ранее власти Ирана предложили членам ШОС заключить пакт о ненападении.

Саммиты Казахстан ООН

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