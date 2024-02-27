Германия сообщила о продолжении расследования диверсий на «Северных потоках»

«Все, что я могу вам сказать, это то, что наше расследование продолжается», - отметила она.

Накануне полиция Дании заявила, что приостановила расследования взрывов на «Северных потоках» якобы из-за недостаточных оснований для уголовного дела.

Посол России Владимир Барбин отметил, что датское расследование не могло быть объективными и беспристрастным. А решение о его приостановке дипломат назвал ожидаемым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что власти страны неоднократно обращались к Дании для того, чтобы принять участие в расследовании диверсий. Но России отказывали. Песков также назвал абсурдным решение датской полиции о прекращении расследования взрывов на «Северных потоках».