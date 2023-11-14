Германия сочла недостижимой цель ЕС отправить на Украину миллион снарядов
Поставленная Евросоюзом цель отправить на Украину миллион снарядов недостижима. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, написало агентство Reuters.
«Можно с уверенностью предположить, что миллион боеприпасов поставлен не будет», - констатировал он.
При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что ЕС работает над наращиванием производства.
Накануне Писториус пообещал, что ФРГ продолжит снабжать Украину всем необходимым для защиты критической инфраструктуры и воздушного пространства зимой. Он констатировал также, что Германия «хорошо продвигается» в обучении бойцов ВСУ и планирует к концу года подготовить около 10 тысяч военнослужащих.
О том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов до марта, ранее писали СМИ. Это подтвердили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Последний назвал среди причин бюрократические проволочки и состояние оборонного производства. Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не отказывается от обозначенной цели по поставкам.