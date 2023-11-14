14 ноября 2023, 11:36

Германия сочла недостижимой цель ЕС отправить на Украину миллион снарядов

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Поставленная Евросоюзом цель отправить на Украину миллион снарядов недостижима. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, написало агентство Reuters.

«Можно с уверенностью предположить, что миллион боеприпасов поставлен не будет», - констатировал он.

При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что ЕС работает над наращиванием производства.

Накануне Писториус пообещал, что ФРГ продолжит снабжать Украину всем необходимым для защиты критической инфраструктуры и воздушного пространства зимой. Он констатировал также, что Германия «хорошо продвигается» в обучении бойцов ВСУ и планирует к концу года подготовить около 10 тысяч военнослужащих.

О том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов до марта, ранее писали СМИ. Это подтвердили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Последний назвал среди причин бюрократические проволочки и состояние оборонного производства. Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не отказывается от обозначенной цели по поставкам.

Германия Украина
14 ноября 2023, 11:35
Грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве
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На Украине с рельсов сошел поезд. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

ЧП на железной дороге произошло в Киеве. С рельсов сошел грузовой поезд. Из-за аварии на железной дороге временно остановили движение.

«Из-за этого движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто», - указали в украинском издании.

В публикации уточнили, что восстановительные работы продлятся примерно до 11:00 по московскому времени. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

На прошлой неделе с рельсов сошли 19 вагонов в Рязанской области. Причиной аварии стал взрыв на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост. Что именно сдетонировало, правоохранители не сообщили. Спустя сутки участок, на котором произошло ЧП, открыли.

Чтобы запустить движение, за 24 часа специалистам пришлось убрать с рельсов 19 вагонов. Работники уложили 175 метров новой шпальной решетки, провели монтаж 300 метров контактной подвески и поменяли сетевую опору.

Киев Поезда Украина
14 ноября 2023, 11:19
Столтенберг назвал сложной ситуацию на Украине
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Ситуация на Украине является сложной и требует дальнейшего обсуждения. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, трансляцию провел Youtube-канал NATO News.

Генсек альянса запланировал встретиться с министрами обороны ЕС и провести переговоры касательно конфликта на Украине. Обсуждение пройдет в Брюсселе в резиденции Евросоюза.

«На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее», - указал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Ранее помощник генерального секретаря Дэвид ван Вил в интервью японским СМИ опроверг информацию о наличии графика вступления Украины в североатлантический альянс. По его словам, организация хочет избежать обострения конфликта с Россией.

Ван Вил добавил, что Украине придется решить ряд вопросов перед тем, как вступить в НАТО. Он отметил, что украинское руководство должно провести административную реформу и урегулировать конфликт с РФ.

НАТО Украина
14 ноября 2023, 11:16
Пашинян не приедет в Минск на заседание ОДКБ
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Во время телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет на ноябрьское заседание Организации Договора о коллективной безопасности в Минск. Он призвал отнестись к своему решению с пониманием, сообщила пресс-служба правительства.

Телефонный разговор прошел по инициативе белорусской стороны. Лидеры Армении и Белоруссии обсудили вопросы, связанные с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Минске.

«Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - сообщили в кабмине.

Президент России Владимир Путин приедет в Минск и лично примет участие в мероприятиях ОДКБ. Кроме России, Белоруссии и Армении к содружеству присоединились Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Никол Пашинян в мае предупредил, что страна выйдет из ОДКБ , если посчитает ее недееспособной.

Саммиты Армения Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Минск ОДКБ
14 ноября 2023, 11:10
Human Rights Watch призвала расследовать удары Израиля по больницам Газы
РИА «Новости»
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Правозащитники Human Rights Watch (HRW) призвали мир расследовать удары израильской армии по больницам в Газе как военные преступления. Заявление опубликовали на сайте организации.

«Повторяющиеся и незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления», - указали в публикации.

Правозащитники назвали неэффективным объявленный Израилем призыв к эвакуации 22 больниц на севере Газы. Они не взяли в расчет необходимые для перемещения медицинских учреждений условия. В том числе обеспечение безопасности пациентов, указали в организации.

Представители HRW призвали Израиль прекратить атаку больниц, гражданских объектов и немедленно снять блокаду Газы. А группировку ХАМАС попросили принять все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить мирное палестинское население.

Уже 32 пациента больницы «Аш-Шифа» в Газе умерли из-за нехватки в медицинском учреждении электроэнергии и топлива для работы генераторов. А местные врачи отказались эвакуировать пациентов по приказу израильской стороны. Специалисты пояснили, что при транспортировке могут погибнуть порядка 700 человек.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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