Германия сочла недостижимой цель ЕС отправить на Украину миллион снарядов

«Можно с уверенностью предположить, что миллион боеприпасов поставлен не будет», - констатировал он.

При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что ЕС работает над наращиванием производства.

Накануне Писториус пообещал, что ФРГ продолжит снабжать Украину всем необходимым для защиты критической инфраструктуры и воздушного пространства зимой. Он констатировал также, что Германия «хорошо продвигается» в обучении бойцов ВСУ и планирует к концу года подготовить около 10 тысяч военнослужащих.

О том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов до марта, ранее писали СМИ. Это подтвердили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Последний назвал среди причин бюрократические проволочки и состояние оборонного производства. Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не отказывается от обозначенной цели по поставкам.