Германия собралась держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности

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«Заявку [на участие] уже подали 35 тысяч человек», - указал Писториус на министерской встрече НАТО.

По его словам, с 2025 года силы развернут в рамках 25-й дивизии, а затем они будут доступны на различных уровнях оперативной готовности, предусмотренных альянсом.

О том, что Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера с 2025 года, заявлял в конце 2022-го канцлер ФРГ Олаф Шольц, напомнило РИА «Новости».

По словам канцлера, бундестаг намерен наращивать миссию по защите своих союзников.

«Бундесвер в этом году (2022-м) держал наготове для Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) более 14 тысяч солдат, в следующем году их будет 17 тысяч», - сказал Шольц.