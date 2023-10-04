Германия решила расконсервировать несколько «грязных» электростанций

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Работу разрешили возобновить на станциях, которые принадлежат энергетическим компаниям RWE и LEAG. Эта непопулярная мера должна помочь сэкономить природный газ и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии в предстоящий отопительный сезон.

Решение бундестага о расконсервировании «грязных» ТЭС может усложнить достижение климатических целей Германии, согласно которым страна должна полностью отказаться от угольной генерации в 2023 году.

Энергетический кризис прошлого года вынудил власти ФРГ больше полагаться на угольные ТЭС. На стабильность энергоснабжения в стране также повлияет поэтапный вывод из эксплуатации последних оставшихся в стране ядерных реакторов.

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid допустил возникновение сложностей из-за конфликта на Украине. В этом году к зиме подготовили больше средств накопления и выработки электроэнергии, в том числе, ветряные и угольные электростанции.