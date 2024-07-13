Германия разработала секретный план для отправки войск НАТО на восток

Проект назвали Operationsplan Deutschland, что в переводе на русский означает «План оперативных действий в Германии». Также в нем есть пункты об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

«Многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будут использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта», - отметили в публикации газеты.

Ранее министры обороны Германии, Италии, Франции и Польши договорились создать новые вооружения , которые способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Такие меры приняли «для традиционного сдерживания России».