«Польша взяла и закрыла газопровод Ямал-Европа, который шел и, собственно, идет в Германию <…> Из Европы - из той же Германии - деньги получают в том числе на вооружение, и на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет - чего? Суверенитета», - заявил он.

По словам главы государства, Запад пытается решить проблему конкурентоспособности посредством трансграничного налога и административных манипуляций. При этом государства ограничивают сотрудничество с РФ по получению доступных энергоносителей и сами перекрывают источник их получения.

Помимо этого, на конгрессе Путин заявил, что псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых российских регионов. Он отметил, что люди должны четко понимать общность русского мира, основанную на научном знании.