Германия призвала своих журналистов подумать об отъезде из России

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», - процитировало его РИА «Новости».

Фишер подчеркнул, что МИД ФРГ не рекомендует немцам посещать Россию, и это также распространяется на представителей СМИ.

Ранее журналисты писали, что в Германии может появиться дружественная России фракция. Отмечалось, что ее уже в июне решила основать в Европарламенте партия «Альтернатива для Германии».