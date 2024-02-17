Германия призвала готовиться к многолетнему конфликту с Россией

«В ближайшие десятилетия Европа будет вынуждена жить с разделительными линиями - с одной стороны, демократическая Европа, с другой - авторитарная Россия», - сказал он.

По словам Писториуса, на континенте не получилось построить общую архитектуру безопасности. Он считает, что российская сторона якобы намерена восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе. Поэтому Западу нужно выделить больше ресурсов на военное сдерживание.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции по безопасности предложил лидерам стран Евросоюза подписать с властями Украины соглашение о гарантиях безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский накануне приехал в Берлин.