Германия приняла всю ответственность за блокаду Ленинграда
Германия приняла всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Заявление Министерства иностранных дел ФРГ опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«Германия привержена обеспечению сохранения памяти о зверствах немецких военных преступлений во Второй мировой войне и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные в Ленинграде», - сказали в МИД ФРГ.
Правительство поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся блокадники. Министерство иностранных дел страны уточнило, что память о военной оккупации города должна передаваться.
В сентябре 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. Это был один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. Противник не жалел вооружения, выпуская по городу тысячи снарядов и бомб. Жители оказались в тяжелейших условиях с ограниченными запасами продовольствия, но не растеряли мужества и стойкости. Отвага ленинградцев навсегда осталась в памяти всего мира.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января. Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину памятной даты, преклонив колено, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.