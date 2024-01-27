27 января 2024, 17:31

Германия приняла всю ответственность за блокаду Ленинграда

РИА «Новости»
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Германия приняла всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Заявление Министерства иностранных дел ФРГ опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Германия привержена обеспечению сохранения памяти о зверствах немецких военных преступлений во Второй мировой войне и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные в Ленинграде», - сказали в МИД ФРГ.

Правительство поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся блокадники. Министерство иностранных дел страны уточнило, что память о военной оккупации города должна передаваться.

В сентябре 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. Это был один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. Противник не жалел вооружения, выпуская по городу тысячи снарядов и бомб. Жители оказались в тяжелейших условиях с ограниченными запасами продовольствия, но не растеряли мужества и стойкости. Отвага ленинградцев навсегда осталась в памяти всего мира.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января. Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину памятной даты, преклонив колено, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Германия Преступления Военные Владимир Путин Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
27 января 2024, 18:55
Сенат США согласился расширить полномочия властей для борьбы с нелегалами
Pxhere
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В Сенате США согласились расширить полномочия властей по пресечению незаконной миграции. Как сообщил телеканал CNN, страна пытается остановить всплеск нелегального пересечения южной границы.

«Президент Джо Байден пообещал использовать полномочия, приняв гораздо более жесткие меры в области, которую многие избиратели считают более слабой, чем у бывшего президента Дональда Трампа», - передало СМИ.

Соглашение Сената могут обнародовать на следующей неделе. Как отметили журналисты, оно также ускорит процесс рассмотрения дел о предоставлении убежища в течение шести месяцев. Сейчас этот процесс может занимать до 10 лет.

Как заявил американский лидер Джо Байден , набор реформ для обеспечения безопасности границ, если его примут, станет «самым жестким и справедливым». Предполагается. что новый закон позволит президенту Соединенных Штатов закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной».

В Сенате США согласились расширить полномочия властей по пресечению незаконной миграции. Как сообщил телеканал CNN , страна пытается остановить всплеск нелегального пересечения южной границы.

США Мигранты Законы Дональд Трамп Джо Байден
27 января 2024, 17:39
«Мы в вечном долгу». Съезд партии ССВ в Германии начался с благодарности Красной армии
РИА «Новости»
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Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) открылось словами благодарности Красной армии от члена партии, журналистки и писательницы Даниэлы Дан. Ее выступление транслировали на сайте ССВ.

Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) открылось словами благодарности Красной армии от члена партии, журналистки и писательницы Даниэлы Дан. Ее выступление транслировали на сайте ССВ.

«Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними», - подчеркнула Дан.

Это чувство останется неизменным, невзирая на ситуацию в мире, добавила она. Журналистка добавила, что именно советские солдаты освободили концлагерь Аушвиц. Партия стремится сохранить память о преступлениях немцев против человечества и сделать из истории выводы, указала Даниэла Дан.

В мире 27 января отмечается День памяти жертв холокоста.

Ранее «360» рассказал , как судили престарелых гитлеровцев, которые думали, что навсегда избежали наказания.

Германия История Армия Великая Отечественная война
27 января 2024, 15:40
Песков назвал причину вброса Западом «старой доброй страшилки» о России
Unsplash
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Германия столкнулась с рядом экономических проблем, поэтому решила отвлечь внимание своих граждан от внутренних вопросов с помощью «страшилок» о России. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Корреспондент попросил его прокомментировать скандальное заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне с Россией в будущем.

Песков обратил внимание на внутренние неразрешенные вопросы Германии, в том числе падение конкурентоспособности немецких производств и социальную нагрузку. По его мнению, власти ФРГ попытались с помощью громкого заявления отвлечь немцев от внутренних проблем.

«Все на самом деле для понимания не так сложно. Экономические проблемы налицо», - отметил Песков.

Он добавил, что из-за проблем в экономике немецкие фермеры даже начали устраивать протестные акции.

«[Они] вышли на улицу, то есть чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? <…> Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о „русском медведе“. Тем более в условиях, когда его разбудили», - заключил официальный представитель Кремля.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил неготовность страны к противостоянию с Россией. По его мнению, Европе в будущем придется столкнуться с угрозами безопасности.

Германия Кремль Дмитрий Песков Россия Запад Экономика
27 января 2024, 15:19
Запад испугался, что Россия подорвет роль доллара
Freepik
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Европейская разведка считает, что Россия намерена разрушить мировую финансовую систему. Страна якобы проводила совещания по подрыву доллара как мировой резервной валюты, сообщила газета The Washington Post.

«Внутренние документы Совета безопасности России, полученные европейской разведывательной службой и проверенные The Washington Post, показывают, что Кремль проводил встречи в 2022 и 2023 годах по вопросу о том, как подорвать роль доллара», - написали журналисты.

Конечная цель якобы заключалась в демонтаже глобальной финансовой системы, сложившейся после Второй мировой войны. В одном из российских документов будто нашли запись: «Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались навязать свою собственную структуру, основанную на их доминировании».

Еще один документ, утверждают авторы статьи, призывал к расширению сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта.

«Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту на основе альтернативных платежных систем, таких как блокчейн, чтобы обойти доминирование Запада в глобальных финансовых транзакциях», - заявили авторы материала.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе. Но рассказал, что страна создаст новую систему экономических связей.

Как уверяли европейские чиновники в интервью The Washington Post, Запад хочет вернуться к обычному бизнесу, но Россия поняла - это невозможно. Теперь государство пытается построить новый мир.

США утратили экономическое лидерство, и мир продолжает активно отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Юрист-международник Дмитрий Романенко заметил, что вопрос конфискации активов России остро стоит перед США. Но американская сторона понимает, что последствия будут опасны. Другие страны поспешат избавиться от гособлигаций США, отказаться от доллара и вывести свои активы.

США Кремль Доллары США Россия Запад

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