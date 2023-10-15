Германия пригрозила выдворить со своей территории сторонников ХАМАС

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«Мы будем использовать все законные средства, чтобы выдворить сторонников ХАМАС», - подчеркнула она.

Министр обратила внимание, что правоохранительные органы ФРГ также предпринимают усилия для обеспечения безопасности евреев в стране.

«Ужасно, что многие семьи обеспокоены. Это делает сигнал еще более важным: мы твердо на вашей стороне!» - обратилась Фезер к гражданам Израиля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что деятельность ХАМАС в стране подпадет под запрет. В частности, правительство запретит организацию Samidoun, которая занималась поддержкой палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Кроме того, Шольц подчеркнул, что ФРГ полностью поддерживает Израиль.

В пятницу, 13 октября, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок изъявила желание посетить южные районы Израиля , которые подверглись нападению боевиков ХАМАС.