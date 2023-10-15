Германия пригрозила выдворить со своей территории сторонников ХАМАС
Немецкое руководство намерено использовать все законные средства для депортации приверженцев палестинского движения ХАМАС. Об этом изданию Bild am Sonntag заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
«Мы будем использовать все законные средства, чтобы выдворить сторонников ХАМАС», - подчеркнула она.
Министр обратила внимание, что правоохранительные органы ФРГ также предпринимают усилия для обеспечения безопасности евреев в стране.
«Ужасно, что многие семьи обеспокоены. Это делает сигнал еще более важным: мы твердо на вашей стороне!» - обратилась Фезер к гражданам Израиля.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что деятельность ХАМАС в стране подпадет под запрет. В частности, правительство запретит организацию Samidoun, которая занималась поддержкой палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Кроме того, Шольц подчеркнул, что ФРГ полностью поддерживает Израиль.
В пятницу, 13 октября, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок изъявила желание посетить южные районы Израиля , которые подверглись нападению боевиков ХАМАС.