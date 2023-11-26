Германия пожаловалась на ослабление армии из-за помощи Украине

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По его словам, если конфликт начнется прямо сейчас, то Германия не сможет продержаться и двух дней.

«Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии», - сказал политик.

Вадефуль отметил, что также в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии.

«Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили», - добавил заместитель главы фракции.

Ранее стало известно, что правительство Германии в 2024 году выделит на помощь Украине четыре миллиарда евро.