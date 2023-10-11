Германия пообещала сделать все, чтобы помощь Украине не ослабла

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«Я, как и прежде, уверен, что будут предоставлены большие пакеты [военной помощи], одним из которых стал вчерашний наш [пакет] объемом один миллиард евро. <…> Очень надеюсь, что мы с партнерами сделаем все, чтобы поддержка [Украины] не ослабла», - сказал Писториус.

Министр предположил, что и Соединенные Штаты продолжат поддерживать киевский режим. Он добавил, что пока решения по поводу поставок ВСУ крылатых ракет Taurus нет.

Накануне стало известно о том, что Германия предоставили Украине новый пакет помощи на один миллиард евро, В него вошли дополнительные средства противовоздушной обороны - IRIS-T SLM & SLS и Patriot, три самоходные установки Gepard.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил , что конфликт с Россией входит в свою завершающую стадию. Она будет очень тяжелой.