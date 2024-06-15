Германия помешала ввести новые санкции против России

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters , сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

По их данным, ФРГ несогласна, потому что положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах повлияет на ее промышленность.

Журналисты выяснили, что постоянные представители стран ЕС должны были договориться о санкциях вечером 14 июня. В последний момент тему антироссийских ограничений сняли с обсуждения. Следующую подобную встречу назначили на 19 июня.

Ранее в пресс-службе Государственного департамента США заявили, что новые санкции ввели против российских производителей энергоносителей. Ограничения связаны с проектом «Арктик СПГ-2».